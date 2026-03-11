El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció la incorporación de una nueva función dentro de su plataforma digital con el objetivo de simplificar los trámites para ciudadanos naturalizados. Esta actualización permite gestionar de forma más rápida la certificación de nacionalidad, un documento requerido en distintos procedimientos legales y administrativos. La herramienta fue integrada al sistema en línea del organismo, lo que facilita que los solicitantes puedan iniciar el proceso sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina. De esta manera, quienes hayan adquirido la nacionalidad venezolana mediante naturalización pueden avanzar con la solicitud desde cualquier lugar con acceso a internet. Con este mecanismo, la institución busca reducir tiempos de espera y mejorar la atención a los usuarios que necesitan acreditar formalmente su condición de ciudadanos. El trámite, que en los últimos meses ha registrado una alta demanda, ahora puede realizarse siguiendo una serie de pasos dentro del portal oficial del organismo.

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios?

De acuerdo con la información oficial, quienes hayan adquirido la ciudadanía podrán ingresar al portal institucional para tramitar y descargar en formato digital el documento que acredita sus datos de naturalización, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Así es el procedimiento implementado por el Saime

La institución informó que la actualización forma parte de su estrategia de modernización administrativa, orientada a reducir gestiones presenciales y agilizar la emisión de documentos a través de su portal web. Según precisó el organismo, la solicitud debe ser realizada exclusivamente por el titular del trámite.

Para completar el proceso, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes etapas:

-Acceder al sitio web institucional utilizando el número de identificación venezolano.

-Dirigirse al apartado destinado a trámites de condición migratoria.

-Rellenar la planilla en línea, especificando el mecanismo mediante el cual fue adquirida la ciudadanía.

-Cancelar la tarifa establecida mediante las entidades financieras integradas a la plataforma.

Tras la verificación de los datos aportados, el sistema habilitará el documento electrónico en la cuenta personal del solicitante, desde donde podrá descargarse de forma directa.

La nueva opción se integra al conjunto de herramientas en línea que la institución ha puesto en marcha este año, incluyendo consultas sobre tránsito fronterizo y certificados relacionados con estadías dentro del país.

Cómo tramitar el certificado de registros migratorios

Quienes requieran este comprobante deben acceder con sus credenciales al sitio web oficial del ente.

Una vez dentro, corresponde dirigirse al módulo de asuntos migratorios y seleccionar la alternativa que permite consultar el historial de desplazamientos internacionales, donde se reflejan las fechas de ingreso y salida del país.

El siguiente paso consiste en activar la opción para generar la constancia. El sistema mostrará una ventana con los datos registrados, que deberán ser revisados y validados antes de proceder con la cancelación electrónica del arancel.

Concluida la gestión, la plataforma expedirá de forma automática el documento en versión digital, listo para descargarse y, si se desea, imprimirse de inmediato.