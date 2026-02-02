Reniec ha lanzado para 2026 un programa de digitalización con el objetivo de ofrecer el DNI electrónico sin costo a miles de personas. Con esta medida, se busca reducir las dificultades económicas que afectan a los sectores más necesitados, de modo que aproximadamente 700,000 peruanos puedan acceder a este documento moderno y seguro de manera gratuita durante todo el año.

¡No lo vas a creer! Reniec confirma DNI electrónico gratis y podrías ser uno de los beneficiarios

Esta disposición se implementará a través de resoluciones que aseguran la gratuidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mediante oficinas permanentes y jornadas móviles organizadas junto a diferentes municipalidades. Si deseas comprobar si calificas para acceder a este beneficio y conocer los grupos que el Estado ha priorizado, continúa leyendo.

¿Cuáles son los segmentos de la población que acceden al beneficio por edad o función?

El primer sector identificado por el ente registral comprende a ciudadanos en etapas tempranas de vida y a quienes sirven en instituciones de seguridad nacional. Los beneficiados son:

Menores de edad, desde recién nacidos hasta los 16 años, que requieran inscribirse por primera vez o emitir su documento.

Miembros activos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Ciudadanos que acrediten alguna discapacidad.

Aquellos que sean registrados en el marco de campañas destinadas a los procesos de votación.

¿Qué condiciones sociales o geográficas permiten obtener el documento sin costo?

Existe un segundo bloque enfocado en la equidad social y la ubicación territorial, donde se prioriza a quienes enfrentan mayores dificultades de acceso. Este grupo incluye:

Individuos registrados como pobres o en pobreza extrema bajo los estándares del SISFOH.

Adultos mayores y personas pertenecientes a comunidades originarias o indígenas.

Habitantes de localidades rurales, áreas fronterizas o distritos ubicados en el VRAEM.

Personas inscritas en programas sociales del Estado y miembros del cuerpo de bomberos que colaboren en las jornadas de las elecciones generales de 2026.

¿Hasta cuándo se podrá solicitar esta exoneración de pago?

La normativa establece que la gratuidad tendrá una validez absoluta durante todo el calendario de 2026. El proceso se mantendrá vigente mientras el solicitante encaje en las categorías mencionadas y se presente en los puntos de atención autorizados. Para mayor seguridad, el Reniec sugiere a los interesados realizar la consulta respectiva en sus plataformas digitales o módulos de orientación antes de acudir a las oficinas físicas, según informa el diario La República.