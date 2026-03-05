Por Redacción EC

En territorio peruano, más de 15 millones de personas utilizan Yape en sus teléfonos inteligentes para realizar envíos de dinero electrónicos sin ningún cargo. La herramienta solicita un PIN de seis cifras para garantizar transacciones seguras. En caso de que el titular olvide esta contraseña o quiera reemplazarla, debe seguir un proceso determinado que permite establecer un nuevo código y mantener el uso protegido de la aplicación.