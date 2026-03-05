En territorio peruano, más de 15 millones de personas utilizan Yape en sus teléfonos inteligentes para realizar envíos de dinero electrónicos sin ningún cargo. La herramienta solicita un PIN de seis cifras para garantizar transacciones seguras. En caso de que el titular olvide esta contraseña o quiera reemplazarla, debe seguir un proceso determinado que permite establecer un nuevo código y mantener el uso protegido de la aplicación.

¿Olvidaste tu contraseña de Yape? Así la recuperas en segundos

En caso necesites crear una nueva contraseña de 6 dígitos, aquí podrás encontrar el paso a paso.

Si no recuerdas tu clave, selecciona el tipo de documento que usaste al registrarte en Yape en las opciones de abajo.

Si recuerdas tu clave, selecciona el cambio de clave desde el app para obtener más información.

Con DNI (no recuerdo clave)

Si usaste tu DNI para registrarte en Yape, sigue estos pasos para cambiar tu contraseña:

Abre el app de Yape y, en la pantalla inicial, toca el botón “Olvido o cambio de clave”. Ingresa el número de celular que asociaste a tu cuenta. Ingresa el código de validación que te llegará por mensaje de texto. Sube una foto de tu rostro para validar tu identidad. Procura tener buena iluminación. Crea una nueva contraseña, confírmala ¡y listo! Ya podrás usarla para entrar a Yape.

Con RUC, CE o Pasaporte (no recuerdo clave)

Si usaste tu pasaporte, CE o RUC para registrarte en Yape, sigue estos pasos para cambiar tu contraseña:

Ve a “Mi Perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”. Si no tienes acceso al app, elimínala en este enlace. Abre el app y toca el botón “Crear cuenta”.​ Ingresa el número de celular que ya tenías registrado y el código de validación que te llegará por mensaje de texto.​ Coloca tu documento de identidad y tu correo electrónico.​ Crea una clave de 6 dígitos y elige el mismo tipo de cuenta que tenías previamente.​ Valida tu identidad ¡y listo! Ya tienes tu nueva clave para ingresar a Yape.​ Al cambiar tu contraseña, el saldo que tenías antes se mantendrá en tu nuevo Yape.

Desde el app (sí recuerdo clave)

Sigue estas recomendaciones para crear tu nueva clave de 6 dígitos:

No puede tener números consecutivos o repetidos.

o repetidos. No incluyas números de tu DNI, RUC, CEXT o PAS .

. No uses tu número de celular .

. No repitas tu clave anterior .

. No utilices tu fecha de cumpleaños.