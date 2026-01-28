Uno de los puestos más importantes para las próximas Elecciones Generales es el de miembro de mesa. Sin embargo, debes saber que no todos los peruanos están habilitados para ejercer dicha función. Si quieres salir de dudas, aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre las restricciones que no te permitirán realizar esta tarea.

¿Puedes ser miembro de mesa? Revisa quiénes están impedidos por ley en 2026

De cara a los comicios nacionales de 2026, cada punto de votación contará con una conformación específica: tres integrantes principales y seis alternos. De acuerdo con las disposiciones electorales actuales, existen determinadas personas que no pueden asumir esta función, entre ellas:

En el marco de los comicios de 2026, la ley electoral establece una lista de personas que quedan excluidas de ser convocadas para integrar una mesa de votación. Entre ellas se encuentran los aspirantes y representantes de partidos, así como el personal del JNE, ONPE y Reniec. También quedan fuera quienes pertenecen al Ministerio Público con funciones relacionadas a delitos electorales, y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión del proceso.

Asimismo, no pueden ser designados los gobernantes y autoridades elegidas mediante sufragio, ni los miembros de los órganos directivos de partidos inscritos. Se prohíbe además la participación de cónyuges y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad entre integrantes de la misma mesa, así como los parientes de candidatos que compiten en la misma área. También se excluye a electores que estén temporalmente fuera del país según el registro oficial, a efectivos en servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vinculados a tareas electorales, y a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

¿Cuánto te pagarán por ser miembro de mesa en 2026? Revisa el monto AQUÍ

Quienes sean designados para integrar una mesa de votación recibirán una retribución económica equivalente al 3% de la UIT, que actualmente equivale a S/ 160, pero que en el 2026 se ajustará a S/ 165. Este incentivo se otorga como una forma de agradecimiento por participar en la jornada electoral y cumplir con la función cívica asignada.

La ONPE resaltó que la labor de quienes integran las mesas de votación es clave para garantizar un proceso electoral transparente, ágil y legítimo. Por esa razón, los ciudadanos seleccionados deberán asistir a una breve sesión de instrucción, que durará entre 90 minutos y dos horas, donde se les explicarán los pasos para habilitar la mesa, contabilizar sufragios y completar las actas de forma correcta.

¿Fuiste designado miembro de mesa 2026? Esta es la multa por no ir el 12 de abril

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, a RPP.

“No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, agregó el experto.

El monto que deberá abonarse como penalidad asciende a 275 soles para quienes incumplan esas obligaciones electorales. “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, acotó Paz.