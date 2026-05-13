Por Redacción EC

Durante los últimos años, Yape se ha consolidado como una herramienta clave para realizar transferencias de dinero de forma inmediata desde el celular, permitiendo enviar fondos a otras personas incluso sin necesidad de tenerlas registradas previamente en la agenda del dispositivo. Sin embargo, entre los usuarios suele surgir una preocupación frecuente relacionada con la seguridad de sus cuentas en caso de pérdida o robo del teléfono móvil. Ante este tipo de situaciones, que suelen complicarse en algunos casos, es importante conocer qué medidas deben adoptarse para proteger la información y evitar el uso indebido del acceso a la billetera digital. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber sobre dicha información, muy necesaria para aplicar en dichos contextos.