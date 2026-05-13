Durante los últimos años, Yape se ha consolidado como una herramienta clave para realizar transferencias de dinero de forma inmediata desde el celular, permitiendo enviar fondos a otras personas incluso sin necesidad de tenerlas registradas previamente en la agenda del dispositivo. Sin embargo, entre los usuarios suele surgir una preocupación frecuente relacionada con la seguridad de sus cuentas en caso de pérdida o robo del teléfono móvil. Ante este tipo de situaciones, que suelen complicarse en algunos casos, es importante conocer qué medidas deben adoptarse para proteger la información y evitar el uso indebido del acceso a la billetera digital. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber sobre dicha información, muy necesaria para aplicar en dichos contextos.

¿Qué hago con mi cuenta de Yape en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo. Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Cómo saber qué tipo de cuenta Yape tengo?

El tipo de tu cuenta Yape depende de cómo te registraste. Actualmente existen tres tipos de cuenta Yape: Yape con BCP, Yape con DNI y Yape con Otras Entidades Financieras

Valida tu tipo de cuenta siguiendo estos pasos:

Inicia sesión en Yape. Ingresa al Menú desde la parte de arriba de la pantalla. En la parte de abajo del Menú, justo antes de los Términos y Condiciones, verás tu tipo de cuenta.

Quiero cambiar un dato de mi cuenta, ¿cómo hago?

Actualiza o cambia tus datos siguiendo los pasos que te dejamos en cada enlace:

Para cambiar tu número de celular, sigue este enlace.

de celular, sigue este enlace. Si cambiaste tu equipo móvil , ingresa aquí.

, ingresa aquí. ¿Quieres cambiar u olvidaste tu contraseña ? Ingresa aquí.

? Ingresa aquí. Para cambiar tu correo asociado a Yape, utiliza este enlace.

asociado a Yape, utiliza este enlace. Si tu tarjeta asociada a Yape está bloqueada, vencida o necesitas cambiarla, toca aquí.

En caso quieras cambiar tu tipo de Yape, todo lo necesario lo encuentras aquí.

Por último, si lo que quieres es cambiar el nombre que aparece en tu Yape por el nombre de tu negocio, te damos más información aquí.

¿Cómo cambiar mi límite de yapeo diario?

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.

Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:

Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona 👤 en la pantalla de inicio. Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente usando este enlace desde tu celular. Elige el límite de yapeo diario que prefieres. Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital. Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.