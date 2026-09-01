Solicitar un crédito digital puede convertirse en una alternativa práctica cuando se necesita dinero para cubrir un gasto inesperado. Sin embargo, al asumir este compromiso también es importante conocer qué ocurre cuando llega la fecha establecida para realizar el pago. En el caso de Yape, muchos usuarios pueden preguntarse qué sucede si ese día no cuentan con saldo suficiente en su cuenta. La falta de dinero disponible no significa necesariamente que la obligación desaparezca o quede suspendida. Por ello, conviene conocer las condiciones aplicables al crédito y las consecuencias de no cumplir con el pago en el plazo previsto. También es importante revisar los canales oficiales de la plataforma para identificar las opciones disponibles ante una dificultad de pago. Tener clara esta información puede ayudar a evitar recargos, retrasos y otros inconvenientes financieros.

¿Qué pasa si pedí un crédito y no tengo saldo en mi Yape en la fecha de cobro?​

Recuerda que, en la fecha que elegiste para pagar tu crédito, se hará un cobro automático por el monto de la cuota + los intereses.

Si no cuentas con saldo en tu Yape que te permita cubrir la totalidad del pago, haremos lo siguiente:

El día siguiente, intentaremos hacer el cobro en tus otras cuentas BCP para minimizar intereses.

Si aún así no tienes el saldo total, volveremos a intentarlo más adelante, con el recargo de intereses acumulado por los dias atrasados.

Si tu fecha de pago cae domingo o feriado, se te realizará el cobro automático el siguiente día útil​.

¿Puedo sacar un crédito a cuotas?

Dependiendo de la evaluación de tu perfil, podrás pedir un crédito y elegir pagarlo hasta en 24 cuotas.

Cada persona tendrá una oferta según su perfil. Al solicitar tu crédito, verás las opciones disponibles, que pueden ascender hasta en 24 cuotas.

Cuando solicitas un crédito, te enviaremos el cronograma de pago al correo electrónico que registraste en Yape. En caso no lo encuentres, búscalo en tu carpeta de No deseados o Spam.

¿Cuál es el interés de un crédito con Yape?​

Los créditos en Yape están sujetos a intereses y al seguro de desgravamen de Pacífico (ya incluido en los intereses) que deberás pagar en el plazo que elegiste al hacer la solicitud.

Si calificas a un crédito, podrás hacer las simulaciones que quieras desde tu app, completamente gratis, para saber cuánto tendrías que pagar en cada situación.