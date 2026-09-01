Por

Solicitar un crédito digital puede convertirse en una alternativa práctica cuando se necesita dinero para cubrir un gasto inesperado. Sin embargo, al asumir este compromiso también es importante conocer qué ocurre cuando llega la fecha establecida para realizar el pago. En el caso de Yape, muchos usuarios pueden preguntarse qué sucede si ese día no cuentan con saldo suficiente en su cuenta. La falta de dinero disponible no significa necesariamente que la obligación desaparezca o quede suspendida. Por ello, conviene conocer las condiciones aplicables al crédito y las consecuencias de no cumplir con el pago en el plazo previsto. También es importante revisar los canales oficiales de la plataforma para identificar las opciones disponibles ante una dificultad de pago. Tener clara esta información puede ayudar a evitar recargos, retrasos y otros inconvenientes financieros.