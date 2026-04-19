Una excelente noticia para los residentes de la zona este de Lima ha generado gran expectativa, ya que una de las jurisdicciones más pobladas del país ha lanzado un ambicioso programa de documentación gratuita que se extenderá durante gran parte del año. Esta iniciativa no solo representa un alivio económico para las familias, sino que marca un paso decisivo hacia la digitalización ciudadana al facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, el cual garantiza mayor seguridad y agilidad en diversos procesos administrativos frente al Estado. Si deseas aprovechar esta oportunidad única para regularizar tu situación o la de tus familiares sin costo alguno, descubre a continuación cuál es el punto de atención permanente, el calendario establecido y la lista detallada de quiénes pueden acceder a este beneficio.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA ESTA CAMPAÑA GRATUITA?

El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) es el escenario de esta importante jornada de formalización. Las actividades se centran en la Subgerencia de Programas Sociales, situada específicamente en la Av. El Bosque N° 331, dentro de la urbanización Canto Grande.

El cronograma estipula que las atenciones se realizarán de manera recurrente todos los jueves, iniciando el pasado 16 de abril y extendiéndose hasta el mes de octubre.

Es importante mencionar que cada jornada cuenta con un máximo de 100 atenciones, por lo que se recomienda acudir temprano, ya que el ingreso es por orden de llegada, según informa Infobae.

(Fuente: RENIEC)

¿QUIÉNES PODRÁN TRAMITAR SU DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

La municipalidad ha priorizado a los grupos poblacionales más vulnerables para asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Entre los beneficiarios se encuentran:

Niñas y niños entre 0 y 11 años

Adolescentes de 12 a 16 años

Personas adultas mayores desde los 60 años

Ciudadanos con algún tipo de discapacidad

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES OBLIGATORIA PARA REALIZAR LA GESTIÓN?

Para asegurar un proceso fluido y sin rechazos por parte del sistema de Reniec, los solicitantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Si se planea modificar la dirección domiciliaria, se debe entregar una copia de un recibo de energía eléctrica o agua.

En situaciones de renovación, es indispensable portar el documento antiguo.

Para documentación de menores, solo los progenitores están facultados para el trámite. Si un pariente distinto (como abuelos o tíos) acompaña al menor, debe presentar obligatoriamente la partida de nacimiento de los padres para validar el parentesco.

No se requiere llevar fotos físicas, ya que el personal municipal se encarga de realizar la captura fotográfica digital en el mismo módulo.

(Fuente: El Peruano)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.