Hoy, 15 de junio, la ONP inicia el pago de pensiones a domicilio para un grupo específico de jubilados: alrededor de 10,000 pensionistas que solicitaron este servicio por tener dificultades para desplazarse a los bancos. Se trata, principalmente, de adultos mayores del régimen del Decreto Ley 19990 y de otros regímenes incluidos en el cronograma oficial de junio, que recibirán al cobrador en casa entre el 15 y el 24 de este mes.

Pago a domicilio: ¿quiénes cobran desde hoy?

Los jubilados que cobran este 15 de junio son aquellos afiliados a la ONP que solicitaron previamente el servicio de pago a domicilio y cuyos desembolsos están programados dentro del periodo comprendido entre el 15 y el 24 de junio. Esta modalidad está dirigida principalmente a adultos mayores con dificultades para desplazarse hacia agencias bancarias o cajeros automáticos.

La ONP informó que el reparto de pensiones se realizará de forma escalonada en todo el territorio nacional, con estrictas medidas de seguridad y personal debidamente identificado. Los pensionistas o familiares deben verificar previamente las fechas asignadas y estar atentos a las comunicaciones oficiales para evitar fraudes o intentos de estafa.

Así fue el cronograma de pagos de junio

Durante la primera quincena de junio, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibieron sus depósitos de acuerdo con la inicial del apellido paterno: de la A a la C el 5 de junio, de la D a la L el 8, de la M a la Q el 9 y de la R a la Z el 10 de junio. Asimismo, el 12 de junio cobraron los beneficiarios de convenios internacionales y de la Ley N.° 27803.

Por su parte, los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo recibieron sus depósitos el 11 de junio. En algunos de estos casos, el servicio de pago a domicilio se realizará entre el 18 y el 24 de junio.

Cómo consultar si te corresponde el pago

Los jubilados pueden verificar el cronograma oficial y consultar información sobre sus pagos a través de los canales digitales de la ONP. La entidad recuerda que todos los trámites son gratuitos y recomienda utilizar plataformas oficiales para evitar desinformación. Asimismo, los pensionistas pueden cobrar sus depósitos en agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados a nivel nacional.

Con el inicio del pago a domicilio este 15 de junio, la ONP busca garantizar que miles de adultos mayores reciban oportunamente sus pensiones sin exponerse a largas filas o desplazamientos innecesarios. El cronograma continuará hasta el 24 de junio, beneficiando a miles de jubilados en todo el país.

¿En qué zonas se realiza el pago a domicilio?

La ONP ha informado que el servicio de pago a domicilio se organiza por zonas y se realiza de manera escalonada entre el 15 y el 24 de junio. En comunicados recientes, la entidad recordó que este beneficio se ofrece a nivel nacional y que los detalles específicos por región se pueden consultar en la web institucional y en las notas oficiales del Estado.

En campañas anteriores se ha priorizado Lima Metropolitana, Callao y ciudades con alta concentración de pensionistas vulnerables, pero la meta actual es alcanzar a unos 10,000 jubilados distribuidos en distintas regiones. Los trabajadores encargados de la entrega suelen estar debidamente identificados y siguen rutas definidas para cubrir la mayor cantidad de hogares en el periodo establecido.