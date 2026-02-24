Por Redacción EC

Actualmente, más del 70 % de los peruanos emplean aplicaciones de pago como Plin o Yape, tanto para administrar negocios como para efectuar pagos y transferencias. No obstante, varios usuarios desconocen ciertas funcionalidades, como la opción de cerrar o bloquear su cuenta por razones específicas. A continuación, te explicamos cómo realizar este procedimiento de forma ágil y segura.