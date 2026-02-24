Actualmente, más del 70 % de los peruanos emplean aplicaciones de pago como Plin o Yape, tanto para administrar negocios como para efectuar pagos y transferencias. No obstante, varios usuarios desconocen ciertas funcionalidades, como la opción de cerrar o bloquear su cuenta por razones específicas. A continuación, te explicamos cómo realizar este procedimiento de forma ágil y segura.

¿Quieres dejar de usar Yape? Sigue estos pasos para desactivar o bloquear tu cuenta sin errores

Si quieres bloquear tu cuenta Yape, deberás eliminarla. Aquí te ayudamos a hacerlo de forma rápida y segura

Primero, indícanos si tienes acceso a tu app de Yape.

Si no puedes ingresar a tu cuenta:

Si no puedes acceder a tu app de Yape, ingresa desde nuestra web. Elimina tu cuenta aquí y sigue los pasos.

Si tu Yape tenía una tarjeta asociada, el dinero que tenías se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

Si eres Yape con DNI (sin tarjeta) y eliminas tu cuenta por la web, puedes elegir qué ocurre con tu saldo:

Selecciona la opción “Voy a regresar” si luego volverás a crear un Yape con DNI. Guardaremos tu dinero y lo cargaremos a tu nueva cuenta. ¡Regístrate con el mismo DNI!

Selecciona la opción “No volveré” si ya no vas a regresar a Yape o si vas a crear una cuenta distinta a Yape con DNI. Emitiremos un giro de todo tu saldo pendiente y podrás cobrarlo en cualquier sede del BCP con tu DNI en 3 días hábiles (no incluye fines de semana ni feriados).

Si puedo ingresar a mi cuenta:

Ve a “Mi perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”.​

Luego de confirmar eliminación, ingresa tu clave de 6 dígitos (la que usas para entrar al app)

¡Listo! Tu cuenta ha sido eliminada.

¿Tienes dinero en tu cuenta?

Si eres usuario Yape con DNI, deberás retirar tu saldo antes de eliminar tu cuenta.

Te damos dos opciones:

Si eres usuario Yape con tarjeta BCP o de otra entidad financiera, el dinero se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

¿Cómo reconocer un Yape fraudulento?

Los estafadores buscan constantemente aprovechar cualquier oportunidad para engañar a sus víctimas, y recientemente han desarrollado un nuevo método mediante capturas de pantalla falsas o alteradas de Yape, simulando pagos por productos o servicios adquiridos en comercios.

Aunque la reconocida aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) muestra detalles como monto, nombre del remitente, fecha, hora, número de celular y código de operación, existen sitios web diseñados específicamente para crear este tipo de imágenes fraudulentas. Por ello, es importante revisar con atención el supuesto “Yapeo”, verificando la tipografía y otras características de la captura antes de dar por válido cualquier pago.