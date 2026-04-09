Por Redacción EC

En el Perú, el uso de herramientas digitales para efectuar pagos y transferencias ha crecido de manera constante en los últimos años, impulsado principalmente por la expansión de los teléfonos inteligentes y los servicios financieros móviles. Cada vez más personas optan por realizar sus operaciones económicas desde aplicaciones, dejando de lado métodos tradicionales como el efectivo o las esperas prolongadas en agencias bancarias. Dentro de este panorama, la plataforma Yape se ha consolidado como una de las opciones más populares del ecosistema de pagos digitales en el país. Lo que inicialmente era un sistema sencillo para enviar dinero entre contactos, hoy se ha convertido en una herramienta mucho más completa. La aplicación permite a los usuarios efectuar múltiples gestiones financieras desde su celular, incluyendo el pago de servicios básicos como electricidad, agua y telefonía. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar estas operaciones de manera rápida y segura usando Yape, para que puedas aprovechar al máximo sus funcionalidades.