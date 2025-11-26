El proceso para solicitar el retiro AFP es sencillo, pero un descuido al completar los datos puede invalidar toda la gestión. Varias solicitudes están siendo descartadas por cuentas inactivas, información que no coincide o el uso de códigos bancarios equivocados.

Frente a estos inconvenientes, las AFP recomiendan revisar los canales oficiales antes de asumir que el trámite avanza sin problemas. Descubre cómo detectar un rechazo y qué hacer si tu solicitud no fue aceptada.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA VERIFICAR SI RECHAZARON TU SOLICITUD?

Según informa la plataforma Latina, para confirmar si tu registro fue invalidado, es necesario seguir estas acciones:

Revisa el correo electrónico que proporcionaste al momento de enviar la solicitud, ya que es el único medio donde la AFP comunica cualquier observación o rechazo.

que proporcionaste al momento de enviar la solicitud, ya que es el único medio donde la AFP comunica cualquier observación o rechazo. Ten en cuenta que el aviso puede tardar hasta 30 días calendario, por lo que es clave monitorear tu bandeja de entrada con frecuencia.

hasta 30 días calendario, por lo que es clave monitorear tu bandeja de entrada con frecuencia. Lee con atención el mensaje, porque ahí se detallará la causa del rechazo, ya sea por un error en la información personal, por inconsistencias con los datos bancarios o por fallas en el registro.

¿QUÉ HACER EN CASO DE DENEGACIÓN?

Si confirmas que tu solicitud fue rechazada, debes proceder del siguiente modo:

Vuelve a registrar tu trámite , siempre que aún estés dentro del cronograma oficial permitido para tu grupo.

, siempre que aún estés dentro del cronograma oficial permitido para tu grupo. Corrige el motivo señalado por la AFP , lo cual puede incluir ingresar correctamente tu número de cuenta bancaria, verificar que esta se encuentre activa y a tu nombre, o actualizar cualquier dato que no coincida con la información que tiene la AFP o tu banco.

, lo cual puede incluir ingresar correctamente tu número de cuenta bancaria, verificar que esta se encuentre activa y a tu nombre, o actualizar cualquier dato que no coincida con la información que tiene la AFP o tu banco. Evita errores frecuentes , como confundir el número de cuenta con el CCI, usar una cuenta conjunta o una que tenga restricciones para recibir depósitos.

, como confundir el número de cuenta con el CCI, usar una cuenta conjunta o una que tenga restricciones para recibir depósitos. Asegúrate de seleccionar la opción correcta de depósito en cuenta bancaria durante el proceso de registro.

¿CUÁNTAS OPORTUNIDADES TIENEN LOS AFILIADOS PARA ENVIAR LA SOLICITUD?

De acuerdo con la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, los afiliados cuentan con tres oportunidades para registrar su solicitud de retiro. Cada una corresponde a un periodo distinto dentro del cronograma oficial establecido por las AFP:

Primer periodo: del 21 de octubre al 18 de noviembre, con atención a un dígito cada dos días.

Segundo periodo: del 19 de noviembre al 3 de diciembre, con un dígito por día.

Tercer periodo: del 4 de diciembre al 18 de enero, cuando cualquier dígito podrá registrar la solicitud libremente.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA ENVIAR LA SOLICITUD SEGÚN EL DNI?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento (estas personas también pueden realizar su solicitud el próximo 19 de noviembre).

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO?

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.