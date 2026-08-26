El DNI de un menor contiene información esencial para su identificación y para realizar distintos trámites a lo largo de su vida. Por ello, cualquier dato que presente un error o que necesite ser actualizado puede generar dudas entre los padres o representantes. Con el avance de los servicios digitales, cada vez son más los procedimientos que pueden iniciarse o gestionarse a través de internet. Esto ha llevado a muchas familias a preguntarse si las modificaciones relacionadas con el documento de identidad también pueden realizarse de manera virtual. La situación puede variar según el tipo de información que se busque corregir y las condiciones establecidas para cada trámite. Además, es importante conocer qué opciones ofrece actualmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Antes de acudir a una oficina o iniciar un procedimiento, conviene revisar los requisitos y las alternativas disponibles. En las siguientes líneas te explicamos qué establece el Reniec y cómo se puede gestionar este tipo de solicitud.

¿Se pueden rectificar datos en el DNI de un menor vía web? El Reniec responde

No es posible, este trámite se hace solo de forma presencial ya que los menores de edad cambian de apariencia física de forma constante y por ello es necesario validar su identidad en una oficina del Reniec. Estos son los requisitos:

● Pago de 16.00 con el código 00647 hasta el 31 de diciembre del 2026. Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente. Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket. También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el DNI de menores de edad?

Entre los requisitos de la renovación del DNI de menor en Perú está el pago de S/16.00 por el trámite. Acudir a una oficina de Reniec con uno de los padres de familia, brindar la fotografía del menor y presentar el DNI del padre o madre.

Ojo, para el trámite del DNI de menores hasta antes de los 7 años, los padres deben llevar una fotografía del niño impresa a la oficina de Reniec. A partir de los 7 años de edad, la foto se toma de manera gratuita en las sedes de Reniec.

En caso los padres deban llevar la fotografía impresa, esta debe ser tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco, no poroso, sin marco, sin lentes, de frente, sin retoques, sin sonreír, sin prendas en la cabeza y con el rostro y orejas descubiertas.