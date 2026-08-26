Por Redacción EC

El DNI de un menor contiene información esencial para su identificación y para realizar distintos trámites a lo largo de su vida. Por ello, cualquier dato que presente un error o que necesite ser actualizado puede generar dudas entre los padres o representantes. Con el avance de los servicios digitales, cada vez son más los procedimientos que pueden iniciarse o gestionarse a través de internet. Esto ha llevado a muchas familias a preguntarse si las modificaciones relacionadas con el documento de identidad también pueden realizarse de manera virtual. La situación puede variar según el tipo de información que se busque corregir y las condiciones establecidas para cada trámite. Además, es importante conocer qué opciones ofrece actualmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Antes de acudir a una oficina o iniciar un procedimiento, conviene revisar los requisitos y las alternativas disponibles. En las siguientes líneas te explicamos qué establece el Reniec y cómo se puede gestionar este tipo de solicitud.