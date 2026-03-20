Con la cercanía de las Elecciones Generales 2026, crece la atención de la ciudadanía hacia un proceso que definirá a las principales autoridades del país. En una sola jornada, los votantes elegirán a quienes ocuparán diversos cargos de liderazgo político, convirtiendo este evento en uno de los más significativos dentro del calendario democrático. Diversos aspirantes se presentan como opciones para los electores, quienes deberán analizar, reflexionar y tomar decisiones antes de emitir su voto. Por la magnitud de la elección y la cantidad de puestos en disputa, los miembros de mesa podrían enfrentar jornadas más largas de lo habitual, ya que su labor incluye supervisar la votación y garantizar el conteo correcto de sufragios. Más allá del incentivo económico de S/ 165, los ciudadanos designados recibirán beneficios adicionales por cumplir esta función cívica, que abarcan tanto aspectos de formación como apoyo logístico durante el desarrollo de la jornada electoral. A continuación, te explicamos con detalle en qué consisten estas compensaciones y cómo se implementarán.

¿Te toca ser miembro de mesa? Mira todo lo que recibirás además de los S/ 165

Frente a este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que los ciudadanos designados como miembros de mesa obtendrán dos refrigerios durante la jornada y una retribución de S/ 165, siempre que cumplan con asistir a la capacitación previa y permanezcan hasta el cierre de la votación.

Por su parte, Rafael Arias, representante del organismo electoral, ofreció declaraciones a RPP en las que explicó con detalle las responsabilidades, condiciones y requisitos que deberán cumplir quienes colaboren en la organización y desarrollo de los comicios, asegurando así un proceso ordenado y transparente.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).

Qué tener en cuenta si eres miembro de mesa

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.