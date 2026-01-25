La devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) se mantiene activa este enero de 2026 a través de las ventanillas del Banco de la Nación. Tras la activación de la reciente Lista 22 a finales del año pasado, miles de ciudadanos tienen la oportunidad de recuperar sus fondos, siempre que cumplan con los criterios de registro y verificación establecidos por la Comisión Ad Hoc.

Es fundamental que los beneficiarios sigan los canales oficiales para evitar estafas y asegurar el desembolso de manera ordenada. Conocer el estado de su trámite y los requisitos actuales le permitirá gestionar su dinero sin contratiempos durante estos últimos días del mes. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PUEDES CONFIRMAR SI TE CORRESPONDE EL PAGO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO?

Para determinar si te corresponde recibir el dinero en este grupo, el procedimiento es estrictamente digital y gratuito. Debes realizar los siguientes pasos en la plataforma de la Secretaría Técnica:

Accede al portal web institucional mediante el enlace oficial: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. Selecciona el tipo de documento de identidad e ingresa el número respectivo, ya sea del titular o del familiar por el cual se hace la consulta. Resuelve el sistema de seguridad visual (Captcha) escribiendo los caracteres exactos que aparecen en pantalla. Presiona el botón de envío para que el sistema te informe de inmediato si perteneces a la Lista 22 o a algún grupo de reintegro previo.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA RETIRAR EL DINERO EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

Una vez que el sistema confirme tu estado como beneficiario, el cobro se realiza de forma presencial. La entidad bancaria estatal es la única autorizada para efectuar estos pagos a nivel nacional. Es estrictamente obligatorio que el fonavista o su representante legal acuda con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en formato físico. Sin este documento original, el personal del banco no podrá procesar el desembolso, ya que es la herramienta de validación principal para evitar suplantaciones de identidad.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LOS FAMILIARES DE APORTANTES FALLECIDOS?

En el caso de los herederos de fonavistas que ya no están presentes, el cronograma establece una apertura total para los trámites de registro. A diferencia de los titulares vivos que tuvieron fechas específicas según su último dígito de DNI, los sucesores legales pueden realizar la presentación de sus expedientes y el registro correspondiente sin importar la numeración de su documento.

Este proceso está habilitado desde finales de diciembre y se mantiene vigente durante todo este mes de enero para facilitar la gestión de los deudos, según informa Líbero.

(Fuente: Facebook BN)

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN NUEVOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS ESTE AÑO?

Respecto a las futuras devoluciones, la Comisión Ad Hoc ha manifestado que se encuentra realizando las gestiones técnicas necesarias para conformar un nuevo padrón de pagos durante el primer trimestre de 2026. Según proyecciones de la Secretaría Técnica, se espera que entre los meses de marzo y abril se anuncie oficialmente una nueva lista de beneficiarios.

Por el momento, no existe una fecha exacta confirmada, por lo que se recomienda a los aportantes que aún no han cobrado mantenerse atentos exclusivamente a los comunicados que emitan los organismos estatales en sus canales oficiales.

