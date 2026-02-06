De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a la fecha se ha distribuido más de un millón de DNI electrónicos 3.0 en todo el país, documento que ofrece mayores niveles de protección y resguardo de la información personal. En ese contexto, la entidad informó que actualmente este es el único tipo de documento de identidad que se está emitiendo para la población. No obstante, esta decisión ha generado dudas entre muchos ciudadanos respecto a la vigencia del conocido DNI amarillo en el caso de los menores de edad, siempre que se cumplan las condiciones exigidas. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el tema.

¿Tu DNI amarillo aún sirve? Reniec aclara qué pasará con este documento

A mediados de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante la Resolución Jefatural N.º 144-2025, comunicó que a partir de esa disposición los ciudadanos peruanos pasarán a recibir únicamente el DNI electrónico 3.0, dejando de emitirse el DNI azul para adultos y el DNI amarillo. En consecuencia, estos documentos continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no se requiere realizar por el momento trámites de renovación, inscripción, duplicado ni actualización de datos.

Respecto al costo del nuevo DNI electrónico 3.0, el Reniec indicó que su emisión tendrá un valor equivalente al de los documentos anteriores: S/ 30 para ciudadanos desde los 17 años y S/ 16 para menores de edad, tarifa que se mantendrá vigente hasta la finalización del proceso electoral de 2026. Cabe señalar que esta etapa de transición tiene como objetivo fortalecer la seguridad, la integridad y la fiabilidad del sistema de identificación nacional, además de impulsar el uso de tecnología moderna en todo el territorio peruano.

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito y trámites registrales?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026.

Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.