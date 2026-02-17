Por Redacción EC

En el Perú, los trabajadores de entidades públicas y privadas ahora tienen la posibilidad de recibir sus remuneraciones mediante canales digitales. Con la reciente sanción de la normativa aplicable, se oficializa que la billetera electrónica Yape, del Banco de Crédito del Perú (BCP), constituye una alternativa válida para el depósito de sueldos. Es importante destacar que será la empresa empleadora la encargada de activar esta modalidad, siempre que el trabajador opte por ella.

¡Tu sueldo en Yape! Descubre cómo activarlo sin complicaciones
Tramites

¡Tu sueldo en Yape! Descubre cómo activarlo sin complicaciones

Sueldo docente 2026: conoce cuánto recibirás según tu jornada y categoría
Tramites

Sueldo docente 2026: conoce cuánto recibirás según tu jornada y categoría

¿Tu moto necesita nuevas placas? El MTC explica todo sobre el nuevo modelo obligatorio
Tramites

¿Tu moto necesita nuevas placas? El MTC explica todo sobre el nuevo modelo obligatorio

Recarga AQUÍ tu tarjeta del Metropolitano o Corredor sin colas con Yape
Tramites

Recarga AQUÍ tu tarjeta del Metropolitano o Corredor sin colas con Yape