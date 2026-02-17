En el Perú, los trabajadores de entidades públicas y privadas ahora tienen la posibilidad de recibir sus remuneraciones mediante canales digitales. Con la reciente sanción de la normativa aplicable, se oficializa que la billetera electrónica Yape, del Banco de Crédito del Perú (BCP), constituye una alternativa válida para el depósito de sueldos. Es importante destacar que será la empresa empleadora la encargada de activar esta modalidad, siempre que el trabajador opte por ella.

¡Tu sueldo en Yape! Descubre cómo activarlo sin complicaciones

Recientemente, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, generó atención mediática y ciudadana al impulsar una iniciativa que amplía el uso de billeteras digitales como opción para el pago de salarios a nivel nacional.

La propuesta, basada en el Proyecto de Ley 4975-2022-CR y exonerada de segunda votación, se materializó en la Ley N° 32413, vigente desde julio de 2025. Su objetivo es fomentar la inclusión financiera de manera efectiva, permitiendo que los trabajadores opten por recibir sus haberes a través de Yape, siempre que exista un acuerdo previo con el empleador.

En ese marco, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ya ha implementado nuevas funcionalidades que permiten abonar salarios mediante su reconocida billetera digital. Además, a través del nuevo Telecrédito, las empresas pueden habilitar esta modalidad una vez que los trabajadores lo soliciten, ya sea antes o después de la firma de su contrato.

Según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 32413, la “billetera digital se reconoce como un medio de pago válido para que los empleadores efectúen el depósito de remuneraciones y otras obligaciones laborales, tanto en el sector público como en el privado”. Por su parte, el artículo 4 precisa que su uso aplica únicamente cuando exista un acuerdo mutuo entre trabajador y empleador, permitiendo que el empleado reciba sus haberes y beneficios a través de esta plataforma siempre que considere esta opción más conveniente.

Qué más debes saber sobre esta alternativa

Según información difundida por el Congreso, el uso de billeteras digitales como Yape y Plin ha experimentado un crecimiento exponencial hacia 2025, alcanzando actualmente a más del 58 % de la población usuaria en el país.

Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, bajo la presidencia de Ilich López Ureña, se señala que esta iniciativa busca generar un registro formal de los trabajadores informales ante las instituciones financieras, fomentando así la transparencia de ingresos derivados de salarios y beneficios sociales.

Es importante destacar que, una vez aprobado el reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) queda como la única institución facultada para establecer los límites operativos aplicables a Yape, Plin u otras billeteras digitales empleadas para transacciones con dinero electrónico.