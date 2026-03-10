Por Kenyi Peña Andrade

Detectar o ser testigo de un posible acto irregular dentro de una institución estatal ya no obliga a trasladarse físicamente para presentar una denuncia. Actualmente, el Estado peruano ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite comunicar este tipo de hechos desde cualquier lugar y en pocos minutos, incluso sin revelar la identidad del denunciante. La herramienta, administrada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, busca fortalecer la lucha contra prácticas indebidas dentro de la administración pública y facilitar que más personas se animen a reportar situaciones sospechosas. Gracias a este sistema, los ciudadanos pueden alertar sobre posibles irregularidades sin exponerse a represalias laborales o a eventuales consecuencias en futuros vínculos con el Estado. A continuación, te contaremos todo lo que necesitas conocer sobre este proceso.