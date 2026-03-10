Detectar o ser testigo de un posible acto irregular dentro de una institución estatal ya no obliga a trasladarse físicamente para presentar una denuncia. Actualmente, el Estado peruano ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite comunicar este tipo de hechos desde cualquier lugar y en pocos minutos, incluso sin revelar la identidad del denunciante. La herramienta, administrada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, busca fortalecer la lucha contra prácticas indebidas dentro de la administración pública y facilitar que más personas se animen a reportar situaciones sospechosas. Gracias a este sistema, los ciudadanos pueden alertar sobre posibles irregularidades sin exponerse a represalias laborales o a eventuales consecuencias en futuros vínculos con el Estado. A continuación, te contaremos todo lo que necesitas conocer sobre este proceso.

¿Viste un acto de corrupción? Así puedes denunciarlo desde casa y sin revelar tu identidad

Si necesitas denunciar un posible acto de corrupción o falta de ética cometida por personal de una entidad del Estado, puedes hacerlo a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) , o de manera presencial o en línea, en la entidad que quieres denunciar.

Este servicio te permite evidenciar situaciones que vayan en contra de la ética y de la ley, como:

Apropiación o uso indebido de recursos o bienes del Estado: cuando personal de la entidad se adueña o usa, para su beneficio o el de otras personas, dinero o bienes que le confiaron por su cargo.

cuando personal de la entidad se adueña o usa, para su beneficio o el de otras personas, dinero o bienes que le confiaron por su cargo. Favorecimiento o ventajas indebidas: cuando personal de la entidad usa su cargo para favorecer irregularmente a alguien, u obtener beneficio propio o de otras personas (incluye soborno).

cuando personal de la entidad usa su cargo para favorecer irregularmente a alguien, u obtener beneficio propio o de otras personas (incluye soborno). Invocación de influencias en el Estado: cuando personal de la entidad menciona o finge tener influencias en el sector público a cambio de donativos, promesas, ventajas u otros beneficios.

cuando personal de la entidad menciona o finge tener influencias en el sector público a cambio de donativos, promesas, ventajas u otros beneficios. Contratación pública irregular: cuando personal de la entidad viola alguna norma de contratación de bienes, servicios u obras con el Estado, a cambio de un beneficio económico, no económico o ventaja.

cuando personal de la entidad viola alguna norma de contratación de bienes, servicios u obras con el Estado, a cambio de un beneficio económico, no económico o ventaja. Irregularidades en el proceso de vacunación contra la COVID-19: cuando personal de la entidad perjudica el proceso de vacunación, busca su beneficio o el de otras personas, o usa vacunas contra la COVID-19 indebidamente.

cuando personal de la entidad perjudica el proceso de vacunación, busca su beneficio o el de otras personas, o usa vacunas contra la COVID-19 indebidamente. Otros: cualquier acto contrario a la Ley del Código de Ética de la Función Pública o tipificado en el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal. Por ejemplo: cuando personal de la entidad hace mal uso de información privilegiada, o exige contribuciones no debidas o que exceden la tarifa legal.

Puedes hacerlo de manera anónima, pero si eliges identificarte, puedes solicitar protección al Estado, a fin de que nadie tome represalias que te afecten laboralmente o en un proceso de contratación pública.

El tiempo de respuesta para cada denuncia varía según su nivel de complejidad.

Cuáles son los requisitos

Documento de identidad.

Correo electrónico y número telefónico.

En caso de presentar la denuncia como persona jurídica, número de RUC.

Documentación original o copia simple que sustente tu denuncia. También puedes precisar la unidad o dependencia donde se efectuó el hecho.

Firma o huella digital (en caso de no poder firmar o estar impedido de hacerlo).

Hazlo de forma digital

En el servicio, señala la entidad pública donde se cometió el presunto acto de corrupción. Incluye la fecha de lo ocurrido, hasta 2 motivos de tu denuncia y describe los hechos del modo más detallado posible.

Finalmente, indica si deseas hacerla de forma anónima o identificándote. El sistema te asignará un código para que puedas darle seguimiento a tu trámite .

Ten en cuenta que solo si eliges identificarte, podrás pedir medidas de protección laboral o en un proceso de contratación pública (como postor o contratista). La oficina de integridad de la entidad denunciada podrá contactarte para notificarte su avance o pedirte más información. El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de la institución. Puedes hacer tu denuncia por medio de este ENLACE.