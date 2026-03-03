Por Redacción EC

La protección y la practicidad constituyen elementos esenciales en el mundo digital actual. Yape, atendiendo a estas demandas, se ha consolidado como una de las aplicaciones de pago electrónico más seguras del territorio nacional. Gracias a su tecnología de resguardo avanzada y un diseño sencillo de usar, esta herramienta facilita efectuar transacciones de manera ágil y confiable. A continuación, descubre qué tipos de servicios es posible cancelar mediante esta aplicación y los pasos para hacerlo.