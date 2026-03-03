La protección y la practicidad constituyen elementos esenciales en el mundo digital actual. Yape, atendiendo a estas demandas, se ha consolidado como una de las aplicaciones de pago electrónico más seguras del territorio nacional. Gracias a su tecnología de resguardo avanzada y un diseño sencillo de usar, esta herramienta facilita efectuar transacciones de manera ágil y confiable. A continuación, descubre qué tipos de servicios es posible cancelar mediante esta aplicación y los pasos para hacerlo.

Con Yape, es posible saldar múltiples tipos de servicios sin tener que desplazarte. Entre ellos se incluyen energía eléctrica, agua potable, gas y telecomunicaciones, así como pagos a proveedores comerciales, pólizas de seguro y colegiaturas. También se pueden cubrir compras por catálogo, productos financieros y otras opciones adicionales.

Yape lo hace todo: descubre qué servicios puedes pagar sin complicaciones

Luz: Luz del Sur, Pluz Energía, Electrocentro, Enosa, Ensa, Electronorte, Hidrandina, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrosur, Electrodunas, Seal, Adinelsa, Electro Oriente, Electricidad Nor Oeste.

Agua: Sedapal, EPS Grau, Epsel, Sedalib, Seda Ayacucho, EPS Ilo S.A., Sedapar, Emapa, EPS Seda Loreto, Emapa Huaral, EMAPA Cañete, Agua Tumbes.

Gas: Calidda, Llamagas, Quavii, Petroperú Gas, Contugas, Lima Gas.

Telecomunicaciones: Movistar, Claro, Entel, Bitel, DirecTV, WowTel, Winet, Mi Fibra, Cable Visión, Nubyx, Hughes, Fiberpro, Sitel, Fibramas, Olo.

Ventas por catálogo: Yanbal, Azzorti, Livva, Esika, Oriflame, Omnilife, Natura, Leonisa, Carmel, Pacifika, Zonia, Herbalife.

Financieras: Mibanco, Financiera Credinka, Surgir, Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Los Andes, Cooperativa Santa Isabel, PayJoy, Caja Paita, EDPYME Alternativa, CrediSmart, Efectiva, Proempresa, Caja del Santa, Manuela Ramos.

Seguros: Mapfre, La Positiva, Pacífico Seguros, Onco - Auna, Prima AFP, Clínica San Borja, Rimac, Sanitas, Interseguro.

Educación: Senati, Icpna, Universidad Científica del Sur, Unsa, Universidad Privada del Norte, Universidad Privada San Juan Bautista, Usil, Universidad Señor De Sipán, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Norbert Wiener, UPAO, Instituto Daniel A Carrion, Certus, Global Education First, Cibertec, USAT, ISIL, PUCP, Corriente Alterna, IDAT, Zegel, Toulouse Lautrec, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, Universidad Católica Sede Sapientiae, Instituto Sise, ESAN, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Peruana Unión, Universidad Cesar Vallejo.

Proveedores de negocio: Yichang, Insuma, DiaDia, Backus, Cervecería San Juan, Costeño, Tecavi, Química Suiza, Bimbo, Ecobesa, CBC Market, Confiteca, Sokso, Perufarma S.A.

Otros: PayValida, PayCash, Kashio, Tienda Pago, Monnet, PagoDirecto, Pago Efectivo, Costamar, Campo Fe, Parque del Recuerdo, Funeraria Santa Maria, CIP.

Cómo pagar tus servicios en Yape

Pagar tus servicios desde casa a través de Yape es un proceso fácil y accesible. Primero, abre la aplicación en tu celular y selecciona la opción “Yapear Servicios”, que te permitirá acceder a todos los servicios disponibles. Luego, puedes utilizar el buscador para encontrar rápidamente el servicio que deseas pagar, o bien, puedes elegir entre diferentes categorías, como luz, agua, gas, telefonía, entre otros.

Una vez que encuentres al servicio, ingresa el código de cliente que aparece en tu recibo y selecciona el pago que deseas realizar. Después, elige el recibo específico y presiona “Yapear servicios”. En pocos pasos habrás realizado el pago de manera exitosa, sin salir de casa. Este método es ideal para ahorrar tiempo y gestionar tus pagos de manera cómoda y eficaz desde tu teléfono móvil.