Así como en 2023, Bill Gates volvió a participar de la cumbre anual ASU+GSV Summit para liderar una charla magistral en la cual no podía dejar de expresarse acerca de la Inteligencia Artificial (IA) que alguna vez ha catalogado como hito histórico cuyas características podrían transformar radicalmente el ámbito laboral y sistema educativo. En ese sentido, nuevamente uno de los discursos brindados por el cofundador de Microsoft sobre los chatbots en particular, llamaron la atención de la prensa internacional ya que según su perspectiva, en tan solo 18 meses harán dos importantes cosas que las tradicionales máquinas electrónicas no pueden llevar a cabo para ayudar al ser humano. Conoce específicamente cuáles son, en qué consisten y en líneas generales cómo se refirió a dicha posibilidad.

CUÁLES SON LAS DOS COSAS QUE EN TAN SOLO 18 MESES SERÁ CAPAZ DE REALIZAR LA IA PARA AYUDAR AL SER HUMANO Y LAS COMPUTADORAS NO PUEDEN SEGÚN BILL GATES

Hoy la IA se ha convertido en una herramienta muy usada e indispensable para ciertas empresas que, por ejemplo, tienen la necesidad de mantener conversaciones con clientes vía telefónica o mediante WhatsApp, generando así respuestas automáticas que hoy en día facilitan dicho aspecto, y próximamente a través de otros recursos, tendrá la capacidad de llevar a cabo acciones operativas para ayudar a niños puntualmente en tan solo 18 meses.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por Bill Gates durante la Cumbre ASU+GSV 2024 realizada entre el 14 y 17 de abril, y recogidas por medios internacionales como CNBC Make It, “muy pronto” los denominados chatbots de OpenAI como ChatGPT y ahora Gemini de Google, podrán enseñar a leer y escribir a menores de edad, y serán “tan buenos tutores como cualquier ser humano”.

“Si nos tomamos los próximos 18 meses, las IA actuarán como asistentes del profesor y darán retroalimentación sobre la escritura”, pronostica el cofundador de Microsoft, a la vez que indica que históricamente las computadoras han tenido esa “tarea increíblemente difícil” de instruir y preparar a niños en el instante educativo más importante de sus vidas.

Asimismo, y en relación al proceso de enseñanza que llevarían los chatbots, Bill Gates expresa que ahora son capaces de competir hasta con la propia inteligencia humana, llegando próximamente a demostrar una “increíble fluidez para leer y escribir” que le permitirá convertirse en ser un asistente de investigación de lectura a futuro.

LAS PROFESIONES QUE SERÍAN REEMPLAZADAS POR LA IA SEGÚN BILL GATES

A la par de los dispositivos móviles y el internet, ha colocado Bill Gates a la IA considerándola como revolucionaria.

Si bien la herramienta que actúa en base a la combinación de algoritmos, existe desde hace más de 60 años cuando empezaron a aparecer los primeros ordenadores digitales, el 2022 quedará en el recuerdo por ser el año en el que quedó al descubierto todo su potencial para adecuarse a la realización de las tareas más cotidianas y profesionales del ser humano.

Desde el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje llamado ChatGPT de OpenAI hasta la creación de imágenes, en poco tiempo la IA ha impactado culturalmente en las sociedades, y de acuerdo al cofundador de Microsoft de hoy 68 años, muy pronto llegaría a reemplazar a las personas que ejercen diversas funciones en un centro laboral.

En una charla con Jessie Woolley-Wilson, directora ejecutiva de DreamBox, durante la Cumbre ASU+GSV 2023 llevada a cabo en San Diego, y también a través de su blog “Gate Notes”, Bill Gates se ha referido puntualmente al auge y capacidad que demostrará para reemplazar profesiones con el objetivo de liberar a los trabajadores, y que puedan dedicar más tiempo a su vida personal.

“Ayudará a los trabajadores de la salud a aprovechar al máximo su tiempo al encargarse de ciertas tareas para ellos”, expresó en principio acerca de la labor de este sector en particular, y ahondó aún más explicando que ciertas profesiones finalmente serán sustituidas porque no han podido explotar toda su inteligencia y talento para cumplir con las funciones encargadas.

Bill Gates remarcó también que “el auge de la IA liberará a las personas para hacer cosas que el software nunca hará: enseñar, cuidar a los pacientes y apoyar a los ancianos” y/o “presentar reclamos de seguros, lidiar con el papeleo y redactar notas de una visita al médico”.

A continuación, te compartimos el detalle acerca de los trabajos o profesiones que dejarían de ser realizadas por el ser humano para darle paso a la tecnología utilizada con la finalidad de que empiece a operar dicho campo de la informática:

- Secretarios legales y asistentes administrativos

- Ingenieros de blockchain

- Correctores y marcadores de copia

- Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

- Analistas de noticias / reporteros / periodistas

- Contadores

- Encuestadores

- Escritores y autores

- Especialistas en relaciones públicas

Asimismo, y mediante “Gate Notes”, el 21 de marzo de 2023, el magnate norteamericano se rindió ante la utilidad y el aporte de la IA asegurando que “cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención médica y se comunican entre sí”, “las empresas se distinguirán por lo bien que lo usan”, y asimismo ayudarán a los profesores dentro de 18 meses aproximadamente.

¿QUÉ ES LA IA DE ACUERDO AL ANÁLISIS REALIZADO POR BILL GATES?

Bill Gates, una de las personas más influyentes del mundo, considera que ChatGPT es el mayor avance tecnológico, y define técnicamente a la IA como el modelo creado para resolver un problema específico o proporcionar un servicio en particular.

Según su apreciación y conocimientos, los humanos siguen siendo mejores que el modelo GPT, pero los avances en dicho chatbot, por ejemplo, permitirán la creación del agente personal que ayudará a la programación de las cosas, comunicaciones y el comercio electrónico.

En resumen, Bill Gates considera que “cuando la productividad aumenta, la sociedad se beneficia”, y que “la salud y la educación mundiales son dos áreas en las que hay una gran necesidad y no hay suficientes trabajadores para satisfacer esas necesidades”.