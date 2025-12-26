El Año Nuevo 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchos peruanos ya se preparan para realizar cábalas y rituales con la intención de atraer prosperidad, salud y abundancia económica. Uno de los más populares es el uso del color amarillo, presente en ropa interior, vestimenta o incluso en la decoración del hogar durante las fiestas de fin de año. Lo curioso es que el origen de esta tradición es poco conocido, y no se limita a Perú, sino que también se celebra en distintos lugares del mundo. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta costumbre.

¿El amarillo atrae la buena suerte en Año Nuevo? Esta es la sorprendente explicación

El amarillo es uno de los colores más populares a nivel mundial, gracias a sus múltiples significados asociados a la buena fortuna, la riqueza, el éxito profesional, la alegría e incluso la fertilidad. Durante las celebraciones de Año Nuevo, no es la excepción: muchas personas lo eligen para recibir el 1 de enero rodeados de prosperidad y abundancia. Esta tradición tiene su origen en Asia y, con el tiempo, se ha ido adoptando en distintos países, adquiriendo nuevos matices culturales. A continuación, te contamos qué representa el amarillo en otras partes del mundo:

China: Simboliza la abundancia y la prosperidad, y además está asociado con la familia imperial.

Simboliza la abundancia y la prosperidad, y además está asociado con la familia imperial. Egipto: Representa el luto.

Representa el luto. Japón: En esta cultura, el amarillo representa valentía, refinamiento y riqueza.

En esta cultura, el amarillo representa valentía, refinamiento y riqueza. India: Se asocia con la pureza, el conocimiento y la meditación.

Se asocia con la pureza, el conocimiento y la meditación. Islam: Fuente de alegría, optimismo y sabiduría.

El color amarillo se ha convertido en el preferido en las fiestas de fin de año, siendo utilizado en prendas íntimas o ropa del mismo color.

Las cábalas más tradicionales de Año Nuevo

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año. Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro. Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses. Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad. Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

Frases para dedicar en Año Nuevo

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!

La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonario, ¡Feliz Año Nuevo!

VIDEO RECOMENDADO