Llega abril y, con ello, un mes que cuenta con varias celebraciones cívicas y feriados que permitirán a miles de peruanos disfrutar de estos días con el objetivo de salir de la rutina, ya sea viajando a algún destino turístico del país o realizando otras actividades junto a sus seres queridos. En ese sentido, tanto los trabajadores del sector público y privado se cuestionan sobre los próximos días inhábiles con el fin de organizarse y pasar un estupendo momento en estas fechas oficiales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS EN ABRIL 2025?

En el marco de la Semana Santa 2025, el primer feriado largo del año se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden a Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente. A estas fechas se suman el sábado 19 y domingo 20 de abril, que son días habituales de descanso, por lo que será posible disfrutar de cuatro días libres seguidos.

Estos feriados nacionales permitirán que los trabajadores, tanto del sector público como del privado, puedan descansar. En el caso de los días no laborables, no será obligatorio para el sector empresarial, a menos que exista un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Sin embargo, eso no es todo, ya que también se conmemora fechas culturales y profesionales, teniendo en cuenta que no son consideradas como días no laborables. Estos son:

1 de abril: Día de la Educación

7 de abril: Día Mundial de la Salud

14 de abril: Día de las Américas Día Mundial del Arte

15 de abril: Día Mundial del Arte

22 de abril: Día de la Tierra

En el marco de la Semana Santa 2025, el primer feriado largo del año se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden a Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA SEMANA SANTA 2025?

La Semana Santa en Perú, fecha importante en el calendario cristiano, empieza el domingo 13 de abril, considerado Domingo de Ramos y finaliza el 20 de abril con el Domingo de Resurrección. Durante estos días de festividades se llevarán a cabo diversas procesiones cristianas y católicas, misas, viacrucis, actividades culturales y más. A continuación, te presentamos el cronograma de la conmemoración cristiana en nuestro país:

Domingo de Ramos: 13 de abril

Lunes Santo: 14 de abril

Martes Santo: 15 de abril

Miércoles Santo: 16 de abril

Jueves Santo: 17 de abril

Viernes Santo: 18 de abril

Sábado Santo: 19 de abril

Domingo de Resurrección: 20 de abril

En el marco de la Semana Santa 2025, el primer feriado largo del año se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de abril, que corresponden a Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente.

¿CUÁNTO SE PAGA POR TRABAJAR EN FERIADO?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 713, los trabajadores tienen derecho a recibir, por el feriado nacional, la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, es decir, que se les pagará sin tener que ir a trabajar. Por su parte, las personas que deban laborar en este día inhábil (de manera remota o presencial) tendrán el beneficio de recibir una remuneración triple.

La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en la remuneración mensual que te toca)

La remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% de la remuneración diaria correspondiente a la mano de obra efectuada.

Es importante mencionar que si un feriado cae el mismo día del descanso semanal, ambos se superponen. Conforme señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo sería un día de descanso y el colaborador no obtendría ningún pago adicional, a menos que sea el Día del Trabajo, pues en caso coincida con el día en que un empleado descansa, sí tendría derecho a recibir una remuneración de dos pagos diarios: por el feriado y el día de descanso semanal.