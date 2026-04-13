Hoy se celebra una de las fechas más particulares y especiales en el mundo, quizás para muchas parejas, como el Día Internacional del Beso. Durante esta efeméride, muchos enamorados no solo aprovechan esta ocasión para expresar por medio de presentes o afecto, sino también mediante uno de los gestos más significativos como el beso. Además, las personas expresan su amor, pasión, respeto y amistad con la finalidad de consolidar su unión. Sin embargo, muy pocas personas conocen que esta celebración rinde homenaje a un récord impresionante. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO 2025?

Una efeméride importante para muchas parejas, como es el Día Internacional del Beso, se lleva a cabo en varios países del mundo cada 13 de abril de todos los años. Este 2025 el festejo caerá domingo, por lo que en diversos lugares se acostumbran a realizar festivales o juegos con temática a la fecha. Por ello, más allá de su significado histórico o cultural, este acto cuenta con muchos beneficios para la salud, ya que contribuye a quemar calorías y fortalece el sistema inmunológico del ser humano. Asimismo, ayudan a aumentar los niveles de oxitocina o conocida como la hormona del amor, logrando que las parejas consoliden más su relación, ya que se sienten más conectadas y felices.

El Día Internacional del Beso se lleva a cabo en varios países del mundo cada 13 de abril de todos los años.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO?

Según el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), esta efeméride se originó a raíz de un concurso en el que una pareja tailandesa, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, rompiendo así su propio récord del año anterior, cuando permanecieron besándose durante 48 horas consecutivas.

El Día Internacional del Beso se lleva a cabo en varios países del mundo cada 13 de abril de todos los años.

Asimismo, este certamen se realiza cada año en Tailandia y para poder formar parte es indispensable estar casados o simplemente demostrar que se encuentran en una relación estable con una carta escrita por los padres de la pareja. Por su parte, los afortunados ganadores de la competencia que batieron el récord obtuvieron un gran premio de 2,500 euros y dos anillos con finos diamantes.

FRASES PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO 2026

A continuación, te presentamos las mejores frases que compartió El Confidencial para conmemorar el Día Internacional del Beso este 13 de abril en el mundo: