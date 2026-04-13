Hoy se celebra una de las fechas más particulares y especiales en el mundo, quizás para muchas parejas, como el Día Internacional del Beso. Durante esta efeméride, muchos enamorados no solo aprovechan esta ocasión para expresar por medio de presentes o afecto, sino también mediante uno de los gestos más significativos como el beso. Además, las personas expresan su amor, pasión, respeto y amistad con la finalidad de consolidar su unión. Sin embargo, muy pocas personas conocen que esta celebración rinde homenaje a un récord impresionante. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
¿CUÁNDO ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO 2025?
Una efeméride importante para muchas parejas, como es el Día Internacional del Beso, se lleva a cabo en varios países del mundo cada 13 de abril de todos los años. Este 2025 el festejo caerá domingo, por lo que en diversos lugares se acostumbran a realizar festivales o juegos con temática a la fecha. Por ello, más allá de su significado histórico o cultural, este acto cuenta con muchos beneficios para la salud, ya que contribuye a quemar calorías y fortalece el sistema inmunológico del ser humano. Asimismo, ayudan a aumentar los niveles de oxitocina o conocida como la hormona del amor, logrando que las parejas consoliden más su relación, ya que se sienten más conectadas y felices.
¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO?
Según el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), esta efeméride se originó a raíz de un concurso en el que una pareja tailandesa, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, rompiendo así su propio récord del año anterior, cuando permanecieron besándose durante 48 horas consecutivas.
Asimismo, este certamen se realiza cada año en Tailandia y para poder formar parte es indispensable estar casados o simplemente demostrar que se encuentran en una relación estable con una carta escrita por los padres de la pareja. Por su parte, los afortunados ganadores de la competencia que batieron el récord obtuvieron un gran premio de 2,500 euros y dos anillos con finos diamantes.
FRASES PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL BESO 2026
A continuación, te presentamos las mejores frases que compartió El Confidencial para conmemorar el Día Internacional del Beso este 13 de abril en el mundo:
- Si los besos fueran gotas de lluvia, te enviaría una tormenta. ¡Feliz Día Internacional del Beso!
- Un beso tuyo tiene el poder de transformar mi día completo. ¡Celebremos juntos esta mágica conexión!
- Un beso no necesita ser perfecto, solo verdadero. ¡Celebremos la autenticidad del amor en cada beso!
- Que cada beso que demos y recibamos sea un recordatorio del amor y bondad que existe en el mundo. ¡Feliz Día del Beso!
- Que este Día Internacional del Beso sea el pretexto perfecto para robarte no uno, sino mil besos.
- Dicen que un beso es el autógrafo del amor. Hoy, firmemos juntos una infinita declaración de amor.
- En este Día Internacional del Beso, recordemos que un beso es mucho más que un simple gesto: es un puente entre corazones, una cura para el alma y una celebración del amor en todas sus formas.
- Un beso tiene el poder de detener el tiempo y hacernos vivir la eternidad en un instante. ¡Vivamos eternamente este Día Internacional del Beso!
- Besar es como tejer con hilos invisibles que unen dos corazones. ¡Feliz Día Internacional del Beso!
- En el vasto universo de nuestras vidas, tus besos son estrellas que iluminan mi camino. ¡Feliz Día Internacional del Beso!
- Los besos son puertas a mundos desconocidos llenos de promesas y sueños. Hoy, exploremos esos mundos juntos.
- En este Día del Beso, recuerda que cada beso que damos añade un poco más de amor al mundo.
- Que nuestros besos sean hoy y siempre, la perfecta sinfonía que nuestros corazones ansían escuchar.
- Hoy, que cada beso sea un paso hacia un mundo donde el amor y cariño son la lengua materna.
- Los besos son el espejo del alma. Hoy, dejemos que nuestros corazones se reflejen en cada beso que compartimos.
- Hoy es el día en que los besos son protagonistas, pero para mí, cada día es una excusa para celebrar el arte de besarte.
- Cada beso tuyo es un dulce poema que mi corazón atesora. ¡Hagamos de hoy una antología de amor!
- En la simpleza de un beso yace el más profundo de los sentimientos. ¡Celebremos la grandeza en este pequeño gesto!