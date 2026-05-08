Por Kenyi Peña Andrade

A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, miles de familias en el Perú ya vienen preparando distintas actividades para compartir un momento especial junto a mamá. Esta fecha, dedicada a reconocer su esfuerzo, cariño y dedicación diaria, suele reunirse entre salidas, almuerzos y planes familiares. Mientras algunos optan por visitar restaurantes, parques, cines o distintos espacios recreativos, también hay quienes prefieren una celebración más tranquila desde casa, disfrutando de buena compañía y una maratón de películas o series. Por ello, en esta nota te compartimos algunas cintas imperdibles para ver durante el Día de la Madre, ideales para emocionarse, reír y pasar un momento especial en familia durante esta fecha tan significativa y especial en todo el mundo.