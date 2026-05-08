A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, miles de familias en el Perú ya vienen preparando distintas actividades para compartir un momento especial junto a mamá. Esta fecha, dedicada a reconocer su esfuerzo, cariño y dedicación diaria, suele reunirse entre salidas, almuerzos y planes familiares. Mientras algunos optan por visitar restaurantes, parques, cines o distintos espacios recreativos, también hay quienes prefieren una celebración más tranquila desde casa, disfrutando de buena compañía y una maratón de películas o series. Por ello, en esta nota te compartimos algunas cintas imperdibles para ver durante el Día de la Madre, ideales para emocionarse, reír y pasar un momento especial en familia durante esta fecha tan significativa y especial en todo el mundo.

Lady Bird

Este film muestra las complicaciones que llegan a tener madres e hijas para entenderse. Ella, una jovencita que tiene claro su futuro universitario, ve que las dudas le hacen pensar las cosas de distinta manera por lo que le lleva a tener más de un enfrentamiento con su madre.

Mamma Mia

Esta película se encuentra inspirada en la música de la afamada agrupación sueca ABBA, esta cinta nos narra sobre algunos temas del pasado de la madre y de la importancia de encontrar nuestros propios orígenes.

Cinco Lobitos

Durante este film se podrá ver a una joven madre que, al no tener cerca a su pareja por motivos de trabajo, vuelve a casa de sus padres, en donde se dará cuenta de que por más que ya sea madre siempre será hija.

Feliz día de la madre

Este largometraje cuenta cómo varios personajes se preparan para celebrar el día de la madre. Todos tienen una manera peculiar de cómo tendrían que pasar esta celebración y las situaciones se empiezan a dividir.

El diario de una princesa

Anne Hathaway es una adolescente de 16 años que, tras descubrir que es heredera al trono del pequeño reino de ‘Genovia’, debe a prender a comportarse a la altura. Por consiguiente, la llevará pasar más tiempo con su abuela, interpretada por Julie Andrews, quien le enseña valores que le servirán para su nuevo estatus y para la vida.

Frases cortas y emotivas para mamá

Madre no hay más que una, y como la mía, ninguna.

Gracias por ser mi luz en los días oscuros.

El amor de una madre es el motor del ser humano.

Todo lo que soy te lo debo a ti.

Hogar es donde está mamá.

Tu abrazo es mi lugar favorito en el mundo.

Gracias por tu paciencia infinita.

Eres mi ejemplo de fuerza y valentía.

Nada se compara con tu amor incondicional.

La vida no viene con un manual, viene con una madre.

Mi mayor orgullo es ser tu hijo/a.

Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía.

Eres la reina de nuestro hogar.

Tu sonrisa es mi mejor medicina.

Lo mejor de mí es un reflejo de ti.

Tu amor es el combustible que me permite hacer lo imposible.

Gracias por darme alas para volar y motivos para volver.

Una madre es quien puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el suyo.

El mundo te ve como una madre, yo te veo como mi mundo.

Gracias por cultivar mis sueños.

Eres la persona más fuerte que conozco.

Tu amor es mi mayor tesoro.

Gracias por enseñarme a ser buena persona.

Eres mi refugio seguro.

Te amo hoy, mañana y siempre.

¿Por qué celebramos el Día de la Madre?

Más allá de ser una fecha comercial, el Día de la Madre es un homenaje a la figura que simboliza la protección, el sacrificio y el origen de la vida. Se celebra para reconocer la labor fundamental que las madres desempeñan en la estructura social y en el desarrollo emocional de cada individuo. Es un momento de pausa en el año para reflexionar sobre su influencia y agradecer el amor incondicional que brindan.