En Venezuela se mantiene activo un mecanismo estatal para la distribución de gasolina con subsidio, destinado únicamente a los conductores que estén previamente inscritos y con su información actualizada en el sistema correspondiente. Este requisito es esencial para poder acceder al combustible a un precio reducido. El suministro se organiza mediante un calendario semanal que se define según el último dígito de la placa del vehículo. De esta manera, cada usuario tiene asignado un día específico para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite ordenar la atención y evitar la congestión. Este modelo facilita una distribución más equilibrada de la demanda a lo largo de la semana, reduce las filas en los puntos de abastecimiento y agiliza el proceso de despacho. Al mismo tiempo, contribuye a un mayor control del combustible subsidiado, garantizando que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Atención conductores: revisa AQUÍ si te toca gasolina subsidiada este 23 y 24 de abril

Jueves 23 de abril: terminales 3 y 4

Viernes 24 de abril: terminales 5 y 6

Sábado 25 de abril: terminales 7 y 8

Domingo 26 de abril: terminales 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.