El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó una nueva guía dirigida a los ciudadanos que detecten inconsistencias en su registro de entrada o salida del país. El objetivo de este procedimiento es facilitar la corrección de datos migratorios erróneos y mantener actualizada la información en el sistema, evitando así inconvenientes en futuros trámites o posibles bloqueos.

El organismo aclaró que este proceso puede realizarse tanto dentro como fuera de Venezuela y que cada caso tiene requisitos específicos. A continuación, te contamos qué debes hacer si necesitas corregir tu información ante el Saime.

¿CÓMO PUEDES CORREGIR LOS ERRORES DE REGISTRO MIGRATORIO OFICIAL?

Las personas que se encuentren dentro del territorio venezolano y detecten un error en su ingreso al país deben acudir directamente a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en Caracas. Allí deberán presentar su cédula de identidad vigente, el pasaporte con el sello de entrada visible y los documentos que fueron verificados al momento de cruzar la frontera. Una vez entregados estos papeles, el funcionario del Saime revisará los datos y procederá con la corrección correspondiente en el sistema.

¿QUÉ OPCIONES TIENEN LOS VENEZOLANOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL PAÍS?

El Saime también ofrece una alternativa para quienes residen en el extranjero y no pueden acudir personalmente. En estos casos, un familiar directo o el cónyuge puede realizar el trámite en representación del ciudadano. Están autorizados los padres, madres, hijos mayores de edad, abuelos o hermanos. El representante debe presentar los mismos documentos exigidos, además de una autorización simple o apostillada (según el país donde se encuentre) y copias de las cédulas y actas que acrediten el vínculo familiar.

¿QUÉ SUCEDE SI EL ERROR ESTÁ RELACIONADO CON LA SALIDA DEL PAÍS?

Cuando la inconsistencia se vincula con el registro de salida del territorio nacional, los requisitos aumentan. El solicitante o su representante deben consignar copias del acta de nacimiento tanto del interesado como de quien realiza el trámite, copias de las cédulas de ambos y de la página biográfica del pasaporte. También se exige una autorización simple o apostillada. Si quien gestiona el proceso es el cónyuge, será indispensable añadir una copia certificada del acta de matrimonio.

¿QUÉ HACER SI NO SE TIENE PASAPORTE O SELLOS MIGRATORIOS?

En algunos casos, el ciudadano podría no contar con pasaporte o con los sellos de entrada o salida necesarios. Ante esta situación, el Saime ha informado que se debe cancelar un arancel en los puntos de pago habilitados para completar el trámite. De esta manera, el organismo podrá validar la información mediante sus registros internos y proceder con la actualización del historial migratorio del usuario, según informa la plataforma Meridiano.