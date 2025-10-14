A nivel internacional, la moneda estadounidense reviste de suma importancia para diversos mercados, siendo el Banco Central de Venezuela (BCV) aquel organismo que precisamente se encarga de regularla y velar por la estabilidad monetaria del país a partir de compra y venta generada. En ese sentido, y si necesitas adquirir dólares haciendo uso de herramientas digitales, recuerda que existe el BDVApp desarrollado por la propia entidad financiera, y a partir del cual también puedes llevar a cabo otras operaciones sin necesidad de movilizarte.
¿CÓMO COMPRAR DÓLARES DESDE EL BDVAPP Y A LA TASA OFICIAL DEL BCV?
Los bienes, ropa o simplemente alimentos que consumimos diariamente, son adquiridos gracias a la propia moneda local o esos dólares que muchas veces portamos, y terminan generando transacciones necesarias sobre el territorio venezolano donde los bolívares vienen perdiendo valor.
Al respecto, te contamos que desde hace varios años, el BDVApp es utilizado para llevar a cabo diversas operaciones cambiarias vinculadas a divisas, y la compra o venta que podemos llegar a concretar sin tener que realizarlo presencialmente.
Según lo comparte la propia entidad venezolana, y tomando en consideración la tasa oficial del BCV, estos son los pasos que debes seguir para adquirir dólares desde dicha plataforma:
- Ingresa en BDV En Línea Personas con tu usuario único y contraseña.
- Selecciona la opción “Divisas > Compra o venta”, y luego completa los datos requeridos.
- Desde la app, accede con tu método de autenticación activado.
- Selecciona la opción “Divisas/Compra o venta”, y completa los datos solicitados.
Recuerda que previamente, todo usuario del BDVApp debe estar afiliado mediante Play Store o App Store, y poseer cuenta en moneda nacional y extranjera que finalmente les posibilitará comprar dólares a partir de $1, usarlos con tarjeta de débito, y hasta programar los retiros efectuados.
ESTOS SON TODOS LOS BENEFICIOS QUE TE OFRECE EL BDVAPP VENEZOLANO
- Diversidad de operaciones digitales de manera más rápida, cómoda y segura.
- Autenticación con huella dactilar, reconocimiento facial o patrón/contraseña.
- Apertura de cuenta en moneda nacional.
- Compartir datos de tu cuenta y comprobantes de las transacciones.
- Mantenerte informado a través de notificaciones de las operaciones y novedades de productos y servicios activados por la app.
- Pagos al instante con PagomóvilBDV QR: Acceso directo en el menú rápido, lector de QR, crea y comparte el código QR.
- Copia y pega los datos de PagomóvilBDV desde cualquier app.
- Con el menú rápido, consulta saldo y ubica agencias a nivel nacional.
- Realiza pago de servicios como telefonía prepago y pospago, servicios públicos, impuestos e hidrológicas.
- Creación de accesos directos para pagos frecuentes.
- Disponibilidad para dispositivos Android 8.0.
- Pagos sin contacto con tecnología NFC.