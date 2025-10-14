A nivel internacional, la moneda estadounidense reviste de suma importancia para diversos mercados, siendo el Banco Central de Venezuela (BCV) aquel organismo que precisamente se encarga de regularla y velar por la estabilidad monetaria del país a partir de compra y venta generada. En ese sentido, y si necesitas adquirir dólares haciendo uso de herramientas digitales, recuerda que existe el BDVApp desarrollado por la propia entidad financiera, y a partir del cual también puedes llevar a cabo otras operaciones sin necesidad de movilizarte.

¿CÓMO COMPRAR DÓLARES DESDE EL BDVAPP Y A LA TASA OFICIAL DEL BCV?

Los bienes, ropa o simplemente alimentos que consumimos diariamente, son adquiridos gracias a la propia moneda local o esos dólares que muchas veces portamos, y terminan generando transacciones necesarias sobre el territorio venezolano donde los bolívares vienen perdiendo valor.

Al respecto, te contamos que desde hace varios años, el BDVApp es utilizado para llevar a cabo diversas operaciones cambiarias vinculadas a divisas, y la compra o venta que podemos llegar a concretar sin tener que realizarlo presencialmente.

Según lo comparte la propia entidad venezolana, y tomando en consideración la tasa oficial del BCV, estos son los pasos que debes seguir para adquirir dólares desde dicha plataforma:

Ingresa en BDV En Línea Personas con tu usuario único y contraseña .

. Selecciona la opción “Divisas > Compra o venta”, y luego completa los datos requeridos .

. Desde la app, accede con tu método de autenticación activado .

. Selecciona la opción “Divisas/Compra o venta”, y completa los datos solicitados.

Recuerda que previamente, todo usuario del BDVApp debe estar afiliado mediante Play Store o App Store, y poseer cuenta en moneda nacional y extranjera que finalmente les posibilitará comprar dólares a partir de $1, usarlos con tarjeta de débito, y hasta programar los retiros efectuados.

ESTOS SON TODOS LOS BENEFICIOS QUE TE OFRECE EL BDVAPP VENEZOLANO

Diversidad de operaciones digitales de manera más rápida, cómoda y segura.

Autenticación con huella dactilar, reconocimiento facial o patrón/contraseña.

Apertura de cuenta en moneda nacional.

Compartir datos de tu cuenta y comprobantes de las transacciones.

Mantenerte informado a través de notificaciones de las operaciones y novedades de productos y servicios activados por la app.

Dólares pueden ser comprados y vendidos también si vives en Venezuela, gracias al BDVApp que activa entidad financiera permitiéndote hasta realizar otras gestiones cambiarias desde la comodidad de tu hogar. (Fuente: iStock) / adventtr