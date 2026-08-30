Por Redacción EC

Los propietarios de vehículos en Venezuela que cuentan con el beneficio de combustible subsidiado deben revisar la programación correspondiente a los próximos días. El esquema de abastecimiento se organiza de acuerdo con el número final de la placa, criterio que permite establecer qué jornadas están habilitadas para cada conductor. La distribución se realiza de forma progresiva en las estaciones autorizadas y está vinculada al sistema de asignación de beneficios del Sistema Patria. Por ello, conocer con anticipación la fecha asignada puede ayudar a los usuarios a planificar su visita y evitar acudir cuando no les corresponde. Para el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, las autoridades contemplan fechas específicas de atención según la terminación de cada matrícula. Los conductores pueden verificar el cronograma antes de dirigirse a una estación y así conocer cuándo tienen habilitado el suministro de gasolina.