Los propietarios de vehículos en Venezuela que cuentan con el beneficio de combustible subsidiado deben revisar la programación correspondiente a los próximos días. El esquema de abastecimiento se organiza de acuerdo con el número final de la placa, criterio que permite establecer qué jornadas están habilitadas para cada conductor. La distribución se realiza de forma progresiva en las estaciones autorizadas y está vinculada al sistema de asignación de beneficios del Sistema Patria. Por ello, conocer con anticipación la fecha asignada puede ayudar a los usuarios a planificar su visita y evitar acudir cuando no les corresponde. Para el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, las autoridades contemplan fechas específicas de atención según la terminación de cada matrícula. Los conductores pueden verificar el cronograma antes de dirigirse a una estación y así conocer cuándo tienen habilitado el suministro de gasolina.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 31 de agosto: placas que terminan en 3 y 4

Martes 1° de septiembre: placas que terminan en 5 y 6

Miércoles 2 de septiembre: placas que terminan en 7 y 8

Jueves 3 de septiembre: placas que terminan en 9 y 0

Viernes 4 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2

Sábado 5 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4

Domingo 6 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.