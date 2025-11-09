El Gobierno venezolano alista una nueva entrega económica para los usuarios del Sistema Patria, justo antes de las celebraciones navideñas. Este beneficio, que suele representar un alivio en medio de los gastos de diciembre, busca fortalecer el poder adquisitivo de millones de familias que dependen de las ayudas sociales.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta del depósito, ya se conoce la modalidad de pago y las expectativas sobre el monto. A continuación, te contamos de qué bono se trata.

¿CUÁL ES EL BONO DE CASI 20 DÓLARES QUE SE PAGARÁ EN VÍSPERAS DE NAVIDAD?

Se trata del Bono Ingreso de Fin de Año, uno de los subsidios más esperados del Sistema Patria. Este apoyo económico se entrega cada cierre de año como un refuerzo a los hogares venezolanos antes de las fiestas decembrinas. En su última emisión, correspondiente a octubre, el monto fue de 3.980 bolívares, equivalente a 19,98 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Para noviembre de 2025, se prevé un ligero aumento en línea con los ajustes graduales aplicados por el Gobierno a sus bonificaciones.

¿CÓMO Y DÓNDE SE HARÁ EL PAGO DEL BONO?

El depósito se realizará directamente a través de la billetera digital veMonedero, disponible en la plataforma Patria.org.ve. Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto proveniente del número corto 3532. Una vez acreditado, el dinero podrá transferirse a una cuenta bancaria o utilizarse dentro del sistema.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial de pago, pero se espera que el bono sea habilitado en los próximos días, considerando que suele entregarse antes de las fiestas de diciembre, según explica la plataforma Meridiano.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ OTROS BONOS ESTÁN ACTIVOS EN NOVIEMBRE?

Durante noviembre, el Sistema Patria mantiene varios programas activos, dirigidos a diferentes grupos sociales:

Corresponsabilidad y Formación: orientado a los empleados públicos, este bono ofrece un ingreso especial de 28.584 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 127,62 dólares.

orientado a los empleados públicos, este bono ofrece un ingreso especial de 28.584 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 127,62 dólares. Único Familiar: disponible durante la primera semana de noviembre, está destinado a beneficiarios de los programas Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un monto de 3.330 bolívares.

disponible durante la primera semana de noviembre, está destinado a beneficiarios de los programas Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un monto de 3.330 bolívares. Amor Mayor: creado para los adultos mayores que aún no perciben una pensión del IVSS, con una asignación mensual de 130 bolívares.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA PATRIA?

El Sistema Patria continúa siendo el canal oficial de distribución de los bonos otorgados por el Gobierno venezolano. A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden recibir subsidios, transferir fondos, pagar servicios públicos y realizar recargas telefónicas. Además de ser una billetera digital, funciona como un mecanismo de inclusión financiera, permitiendo que la ayuda llegue directamente a los sectores más vulnerables del país.