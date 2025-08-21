El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ya tiene todo listo para depositar la pensión correspondiente al mes de septiembre, y miles de adultos mayores del país esperan con atención la fecha oficial de pago. El anuncio se dio a través de las redes sociales del organismo, generando expectativa entre los beneficiarios que dependen de este ingreso mensual.

El monto asignado equivale al salario mínimo nacional y será depositado de manera anticipada en las cuentas de los pensionados. Además, se prevé que la Plataforma Patria active el mismo día un beneficio adicional que ayuda a compensar la pérdida de poder adquisitivo. A continuación, te contamos de qué pago se trata y cuándo se llevará a cabo su pago.

¿CUÁNDO SE HARÁ EL DEPÓSITO DE LA PENSIÓN DE SEPTIEMBRE?

El IVSS informó que este jueves 21 de agosto de 2025 se acreditará el pago correspondiente al mes de septiembre. Según lo señalado por el organismo, “el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que el día 21 de agosto de 2025 se les depositará el monto correspondiente al mes de septiembre”.

El IVSS informó que este jueves 21 de agosto de 2025 se acreditará el pago correspondiente al mes de septiembre. | Foto: Freepik

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA PENSIÓN?

El depósito será de 130 bolívares, cantidad que se mantiene en línea con el salario mínimo nacional. Esta cifra, de acuerdo con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale aproximadamente a 0,94 dólares. El IVSS recordó a los beneficiarios la importancia de revisar el saldo en sus cuentas a través de la banca electrónica para confirmar que el dinero haya sido acreditado, según informa la plataforma El Nacional.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Sistema Patria. | Composición EC: Freepik / Sistema Patria

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.