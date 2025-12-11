Este viernes 12 de diciembre, la Municipalidad de Los Olivos, en coordinación con el RENIEC, pondrá en marcha una jornada especial para que los residentes del distrito puedan tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita. La iniciativa busca facilitar el acceso a este documento esencial sin que los ciudadanos tengan que asumir ningún costo.

La jornada gratuita de DNI se desarrollará frente a la Veterinaria Municipal de Los Olivos, junto al Palacio Municipal. El servicio estará disponible este 12 de diciembre, desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.. Se informa que los espacios son limitados, por lo que se aconseja llegar temprano para garantizar la atención.

La Municipalidad de Los Olivos comunicó que se han habilitado únicamente 40 espacios gratuitos para que los vecinos puedan realizar los trámites de RENIEC que se detallan a continuación:

Trámite del primer DNI

Inscripción DNI electrónico

Renovación DNI electrónico

Cambio de domicilio DNI electrónico

Actualización de foto DNI electrónico

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, este servicio está destinado a menores de 17 años y a personas mayores de 60. Para los niños y adolescentes, se requiere que estén acompañados por un adulto responsable o tutor legal, quien será el encargado de gestionar el trámite correspondiente.

¿Por qué es importante tener el DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

¿Qué debes saber sobre el Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

