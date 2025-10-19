El presidente Nicolás Maduro sorprendió recientemente al anunciar que el domingo 19 y el lunes 20 de octubre serán días no laborables en todo el territorio de Venezuela. La medida, informada durante un acto oficial en Caracas, generó de inmediato expectativa entre los ciudadanos.

El anuncio coincide con una fecha considerada especial para el país y ha sido presentado por el mandatario como una oportunidad para que el pueblo venezolano participe en un acontecimiento de gran significado nacional.

¿POR QUÉ EL DOMINGO 19 Y LUNES 20 SERÁN DÍAS NO LABORABLES EN VENEZUELA?

Durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento, en el urbanismo Óscar López Rivera, Nicolás Maduro explicó que ambos días fueron declarados “Días de Júbilo Nacional no laborables”, con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, dos figuras religiosas de profundo arraigo popular.

Maduro explicó que la intención es que el pueblo venezolano pueda participar en las celebraciones y expresar su alegría por este hecho que calificó de histórico.

¿QUÉ REPRESENTA LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y CARMEN RENDILES?

El próximo domingo, José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres”, será proclamado santo por la Iglesia Católica, tras más de un siglo de devoción popular. Carmen Rendiles, por su parte, es considerada un símbolo de la mujer venezolana y ejemplo de fe, servicio y perseverancia. Su canonización es vista como un homenaje a la entrega y vocación cristiana de ambos, según informa la plataforma 2001 Online.

¿CÓMO SE PREPARA VENEZUELA PARA LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA?

En el santuario de La Candelaria, en Caracas, se han organizado actividades especiales para acompañar la ceremonia. El recinto abrirá sus puertas desde la medianoche del 19 de octubre y contará con pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la transmisión en vivo. Al finalizar la misa, la celebración continuará en la plaza con música, videos y actividades recreativas.

¿QUÉ MOMENTO SERÁ EL MÁS SIGNIFICATIVO DE LA CEREMONIA?

Según el padre Gerardino Barracchini, uno de los organizadores, el punto culminante llegará cuando la imagen del Dr. José Gregorio Hernández, colocada frente al santuario, reciba la “aureola de plata”, símbolo que lo reconocerá oficialmente como San José Gregorio. Este gesto marcará el inicio de una nueva etapa en la devoción popular hacia el médico más querido de Venezuela.

El papa León XIV oficiará este domingo 19 de octubre en el Vaticano la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández (1864 -1919) y la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), en una ceremonia que representa un hito histórico para Venezuela y que se considera "un momento de reconciliación y unidad". (EFE)

