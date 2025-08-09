¿Por qué no recibo los bonos de Sistema Patria? Este es el ERROR que podrías estar cometiendo y no lo sabes

Cada mes, miles de beneficiarios esperan recibir los bonos y subsidios que entrega el Gobierno de Nicolás Maduro a través del Sistema Patria. Sin embargo, no todos logran recibirlos, y en muchos casos, la causa está en un detalle que pasa desapercibido y que podría estar bloqueando la entrega del dinero.

Uno de los factores más comunes está relacionado con la configuración de las herramientas digitales que permiten recibir y gestionar los fondos. Si no se cumplen ciertos pasos, el sistema podría omitir la asignación. A continuación, te contamos cuál sería el problema.

¿CUÁL ES EL ERROR QUE PODRÍA IMPEDIR QUE RECIBAS LOS BONOS?

En muchos casos, la falla está en no tener correctamente vinculado el veMonedero con el Monedero Patria. Esta aplicación gratuita, disponible para teléfonos Android y iOS, es clave para que los pagos lleguen sin inconvenientes. Sin la vinculación y configuración adecuada, los fondos no se procesan de forma automática, lo que podría hacer que pierdas asignaciones importantes.

La falla está en no tener correctamente vinculado el veMonedero con el Monedero Patria. | Foto: Google Play

¿QUÉ ES EL VEMONEDERO Y CÓMO CONFIGURARLO?

El veMonedero es una app oficial que facilita la recepción, administración y transferencia de los pagos que otorga el Sistema Patria. Fue creada para que pensionados, trabajadores públicos y personas en situación de vulnerabilidad puedan disponer del dinero desde su celular, sin necesidad de esperar procesos manuales o presenciales.

Para empezar a utilizar esta aplicación, debes primero descargarla y luego seguir un proceso de configuración sencillo. Primero, busca veMonedero en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, ya sea Google Play o App Store. Es importante verificar que el desarrollador sea JMT ST C.A.

Una vez instalada, deberás abrirla y vincularla con tu cuenta de Patria. Esto se hace escaneando un código QR o ingresando tu usuario y número de cédula, junto con tu contraseña. Finalmente, el sistema te pedirá validar un código de seguridad y crear un PIN para proteger tu cuenta, según informa la plataforma Meridiano.

VeMonedero. | Foto: composición GEC

¿CÓMO RETIRAR LOS FONDOS DEL SISTEMA PATRIA?

Primero, hay que entrar al portal oficial www.patria.gob.ve con usuario y contraseña. Allí se acepta el bono en la sección “Protección Social” y después, en “Monedero”, se selecciona la opción “Retiro de Fondos”. Se elige el monedero de origen, el monto y la cuenta bancaria registrada, confirmando la operación para completar el retiro.

Una recomendación importante es mantener activadas las notificaciones por SMS que el Sistema Patria envía desde los números 3532 o 67373. De esta forma, el beneficiario recibe avisos inmediatos sobre nuevos pagos y puede aceptarlos a tiempo para que se acrediten en su veMonedero.