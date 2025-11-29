Los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos, tanto quienes ya cuentan con residencia permanente como quienes buscan obtenerla, enfrentan ahora un escenario más estricto tras las nuevas acciones implementadas por la administración de Donald Trump. Las autoridades estadounidenses han activado revisiones severas a documentos previamente aprobados y han ampliado los controles migratorios para personas procedentes de países considerados de riesgo por razones de seguridad.

Además de estos ajustes, el gobierno anunció una limitación permanente para procesar nuevas solicitudes de inmigración provenientes de diversas regiones calificadas como “en desarrollo”, lo que incrementa la incertidumbre de miles de migrantes. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿QUÉ IMPLICA LA NUEVA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA VENEZOLANOS?

El gobierno estadounidense ha comenzado a reevaluar las green cards emitidas en los últimos años, incluidas aquellas aprobadas durante la gestión de Joe Biden. Este nuevo control implica volver a examinar antecedentes, verificar nuevamente la información presentada y realizar entrevistas adicionales a quienes ya superaron procesos previos.

La medida afecta tanto a quienes poseen la residencia como a quienes están en trámite, y supone un escenario de mayor incertidumbre para la comunidad venezolana, ya que más de 250.000 residencias otorgadas desde 2017 podrían ser sometidas a verificación. Para muchos migrantes, esto significa la posibilidad de ser convocados nuevamente por las autoridades y enfrentar retrasos o nuevas evaluaciones sobre su estatus.

¿QUÉ PAÍSES QUEDARON BAJO CONTROLES MÁS ESTRICTOS?

Un total de 19 naciones fueron incorporadas a un régimen de supervisión reforzada, entre ellas Venezuela y Cuba. Desde el 27 de noviembre, los ciudadanos de estos países enfrentan filtros adicionales destinados a reforzar la seguridad nacional. En la lista también figuran territorios con conflictos o cooperación limitada en materia de seguridad, como Afganistán, Irán, Siria y Somalia, entre otros.

La clasificación de países se basa en varios factores que, según el gobierno estadounidense, aumentan los riesgos migratorios:

Escaso intercambio de datos biométricos con las autoridades estadounidenses.

Obstáculos para verificar antecedentes criminales de los solicitantes.

Altos índices de personas que se quedan más tiempo del permitido en sus visas.

Flujos migratorios elevados que podrían considerarse riesgosos.

¿QUÉ SIGNIFICA LA “PAUSA PERMANENTE” PARA NUEVAS SOLICITUDES?

La administración anunció la suspensión indefinida de nuevos procesos de inmigración provenientes de regiones catalogadas como “en desarrollo”, que abarcan partes de África, Asia, el Caribe y América Latina. Esta política restringe el acceso a ciertos beneficios federales y prioriza la deportación de quienes no sean considerados aportantes activos a la economía estadounidense, según explica la plataforma Meridiano.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS MIGRANTES?

Diversas organizaciones aconsejan a los afectados mantenerse preparados ante eventuales solicitudes de las autoridades migratorias:

Guardar copias de todos los documentos presentados.

Conservar evidencia de los trámites realizados.

Revisar constantemente las comunicaciones oficiales de USCIS o el Departamento de Seguridad Nacional.

¿QUÉ CAMBIOS SURGIERON CON EL TRÁMITE DE LA VISA AMERICANA DESDE SEPTIEMBRE?

Desde septiembre, el proceso para solicitar o renovar la visa estadounidense exige un paso adicional que refuerza la verificación de cada expediente. Ahora, todos los aplicantes deben entregar documentación extra que respalde de manera más precisa su información personal y financiera, una medida destinada a reducir intentos de fraude y asegurar que los datos proporcionados sean auténticos.

Este nuevo requisito se suma a los documentos habituales, como el pasaporte vigente, el formulario DS-160, el pago de la tarifa y la constancia de cita. Debido a esta actualización, los expertos recomiendan preparar el trámite con más anticipación y revisar de forma constante la página oficial de la embajada o consulado para evitar errores o retrasos en la atención.

