El Eclipse Solar del 8 de abril será un evento celestial fascinante para observadores en México , Estados Unidos y Canadá . Para aquellos que viven en la Ciudad de México, el eclipse parcial comenzará a las 10:55 a.m. y concluirá a la 1:36 p.m., con una duración de 2 horas y 45 minutos, con aproximadamente 2 horas y 41 minutos de duración. Mazatlán experimentará un eclipse total a partir de las 10:51 a.m., mientras que en Coahuila comenzará a las 11:59 a.m. Cabe destacar que la página oficial de la NASA y otras plataformas transmitirán el evento en vivo a través de sus canales de YouTube .

VIDEO RECOMENDADO El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.