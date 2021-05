Podría decirse que un género cinematográfico en el que Will Smith no ha triunfado es el de superhéroes. Luego de su actuación como “Deadshot” en “Suicide Squad”, el actor estadounidense no ha vuelto al universo de DC Comics.

De hecho, según el sitio especializado en críticas de cine “Rotten Tomatoes”, esa película es una de las peores del género heroico, pues solo tiene un 26% de preferencia entre los expertos en films.

Esto habría generado que Smith se la piense dos veces antes de volver a presentar su talento en una cinta de este estilo. Y según el periodista Daniel Ritchman, el actor de “Bad Boys” habría puesto una condición para volver.

¿De qué se trata? Will Smith habría pedido que su hijo, Jaden Smith, obtenga el papel de Static Shock, uno de los personajes de la ficción más importantes en la comunidad afrodescendiente.

En el medio “We Got This Covered” aseguran que esta noticia ha generado polémica en Hollywood porque Will Smith estaría incurriendo en el clásico nepotismo que ya se ha visto antes en el cine estadounidense. Además, no es la primera vez que busca un papel estelar para su hijo, quien se hizo famoso en la película “En busca de la felicidad”.

Por otro lado, a sus 52 años Smith asegura que en estos momentos se encuentra en el peor forma física de su vida. Así lo escribió en una publicación de Instagram hace tres semanas en el que se le observa claramente subido de peso.

