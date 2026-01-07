Sony Honda Mobility (SHM), la joint venture entre Sony Group y Honda Motor, confirmó este enero en la feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas que su primer vehículo de producción, el Afeela 1, empezará a llegar a concesionarios estadounidenses a finales de 2026, con California como mercado inicial antes de expandirse a otros estados.

El Afeela 1 es un sedán eléctrico de cuatro puertas diseñado para cinco pasajeros. Su producción se realiza en la planta de Honda en East Liberty, Ohio, y su precio de entrada se ubica en torno a 89 900 dólares.

El vehículo tiene una autonomía nominal estimada en alrededor de 480 km con una sola carga y está equipado con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inicialmente en nivel 2+, con aspiraciones de evolucionar hacia nivel 4 en el futuro gracias a 40 sensores distribuidos en el auto.

El Afeela 1 es el vehículo eléctrico que nació como producto de la colaboración de Honda y Sony. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Desde enero de 2025 SHM ha abierto reservas en línea para este modelo, que han generado interés entre potenciales compradores y visitantes de los espacios Afeela Studio, donde ya se han realizado miles de demostraciones. La empresa también está habilitando “AFEELA Studio and Delivery Hubs” en Torrance y Fremont, California, como puntos combinados de exhibición y entrega. En el mismo evento, SHM presentó el Afeela Prototype 2026, un prototipo de SUV totalmente eléctrico que amplía la visión de la marca más allá del sedán.

Este modelo, que conserva elementos clave de diseño y tecnología del Afeela 1 pero con mayor flexibilidad espacial y altura de conducción, fue mostrado como avance de un vehículo de producción proyectado para llegar al mercado estadounidense alrededor de 2028.

El Afeela Prototype 2026 destaca por su enfoque en tecnología de entretenimiento y conducción inteligente, incluyendo interfaces avanzadas de pantalla y posibles asistentes de voz con IA, aunque SHM no ha publicado especificaciones completas de rendimiento o autonomía.

Con estas acciones, Sony Honda Mobility busca posicionarse como una marca tecnológica y automotriz innovadora, apostando por la convergencia entre movilidad eléctrica, inteligencia artificial y experiencia digital dentro del vehículo.