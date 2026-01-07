Neymar, una de las figuras más mediáticas del fútbol internacional, volvió a generar repercusión en redes sociales tras mostrar parte de su colección personal de vehículos de alta gama, cuyo valor global supera los US$ 60 millones. Entre los modelos exhibidos se encuentran piezas poco convencionales que ocupan un lugar especial para el futbolista brasileño, como un Batimóvil personalizado, un helicóptero Airbus H-145 intervenido con motivos del personaje de cómics y un jet privado Dassault Falcon 900LX.

El delantero de 33 años publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, donde se observan los vehículos estacionados en su garaje privado, ubicado en las afueras de São Paulo. La publicación, acompañada del mensaje “Los sueños se pueden hacer realidad”, se viralizó rápidamente y acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios de seguidores.

Uno de los elementos más llamativos de la colección es el Batimóvil, cuya construcción demandó cerca de tres años de trabajo y la participación de un equipo de aproximadamente 50 personas, bajo la dirección del diseñador automotriz brasileño Adhemar Cabral. La réplica está inspirada en el modelo Tumbler utilizado en la trilogía cinematográfica de Batman dirigida por Christopher Nolan y tuvo un costo estimado de US$1.8 millones. El vehículo, sin embargo, no está habilitado para circular en la vía pública debido a la falta de matrícula y certificaciones reglamentarias.

Neymar dio a conocer parte de la colección de su garaje en su último post de Instagram. (Foto: Instagram Neymar) / Instagram Neymar

La elaboración del Batimóvil implicó el uso de materiales de alta gama y técnicas propias de la industria cinematográfica. Está equipado con un motor V8 cuya potencia se estima entre 450 y 500 caballos de fuerza, además de incorporar detalles personalizados que reflejan el interés de Neymar por el icónico superhéroe. Según el diseñador, el vínculo del futbolista con el proyecto trasciende el coleccionismo, ya que se trata de una afición personal por el personaje.

Además de estas piezas singulares, la colección del jugador incluye modelos de marcas reconocidas como Rolls-Royce, Lamborghini y Aston Martin, lo que refuerza su perfil como uno de los deportistas con mayor patrimonio automotor a nivel internacional.