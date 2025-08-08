Saber cuántos litros de gasolina o diésel gasta tu vehículo no solo ayuda a controlar mejor tus gastos, sino que también te permite conducir de forma más eficiente y amigable con el medio ambiente. Si alguna vez te has preguntado cómo se mide este consumo, en esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber: desde la fórmula básica hasta métodos prácticos para calcular el consumo por kilómetro y por hora.

Antes de pasar a la sencilla fórmula, debemos tomar en cuenta que el consumo podría variar de acuerdo con varios factores, como el peso del vehículo, estilo de conducción, clima, entre otros.

LEE TAMBIÉN: Gigante naviera mundial suspende transporte de autos eléctricos e híbridos por riesgo de incendio

¿Qué es el consumo de combustible?

El consumo de combustible se refiere a la cantidad de gasolina o diésel que necesita un vehículo para desplazarse una determinada distancia. Generalmente, se expresa en litros cada 100 kilómetros (L/100 km) o en kilómetros por litro (km/L).

Tener claro este dato puede ser clave para detectar si el motor está funcionando correctamente o si, por el contrario, es momento de visitar el taller.

¿Gasolina o diésel? El cálculo es el mismo

Aunque los motores diésel suelen ofrecer mejor rendimiento, sobre todo en trayectos largos o con carga pesada, el procedimiento para calcular su consumo es idéntico al de los motores a gasolina. Lo que varía es la eficiencia, no la fórmula.

La fórmula esencial

Para obtener el consumo promedio de tu vehículo en L/100 km, solo necesitas aplicar esta ecuación:

Consumo = (Litros consumidos / Kilómetros recorridos) x 100

Por ejemplo, si usaste 40 litros para recorrer 520 km, tu consumo sería:

(40 ÷ 520) x 100 = 7,69 L/100 km

Cómo calcular el consumo paso a paso

Aquí te detallamos el procedimiento ideal para obtener un cálculo fiable:

1. Llena el tanque completamente: hazlo en una estación de confianza, preferiblemente siempre la misma y utilizando el mismo surtidor, para reducir errores por variaciones en el llenado.

2. Registra el kilometraje inicial: puedes reiniciar el contador de viaje o anotar el dato del odómetro. Guarda esta información con precisión.

3. Conduce con normalidad: no modifiques tu estilo de manejo. Lo importante es registrar el consumo en condiciones de uso cotidiano.

4. Vuelve a llenar el tanque cuando esté casi vacío: hazlo en un lugar seguro. Anota cuántos litros cargaste y cuántos kilómetros recorriste desde el llenado anterior.

5. Aplica la fórmula: con los datos obtenidos, calcula el promedio de consumo.

¿Y el consumo por hora?

En algunos casos, puede ser útil saber cuántos litros consume el vehículo por cada hora de funcionamiento, especialmente en condiciones de motor encendido sin desplazamiento o en operaciones específicas como transporte pesado.

La fórmula cambia ligeramente:

Consumo por hora = Litros consumidos / Horas de uso

Por ejemplo, si se gastaron 40 litros en 3 horas, el consumo horario es de 13,33 L/h.