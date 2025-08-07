Tyrone Johnson, actual director del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe y figura clave en el desarrollo de modelos para Kia y Genesis, incluida la nueva línea deportiva Magma, lleva más de 40 años vinculado al mundo automotor. Antes de unirse a Hyundai, su trayectoria incluyó un destacado paso por Ford, donde participó en proyectos emblemáticos como el Mustang SVT Cobra de los años 90 y el Focus RS más reciente. A pesar de su amplia experiencia con motores de combustión, Johnson asegura que los vehículos eléctricos (EV) representan una propuesta claramente superior.

En declaraciones a Car Magazine, el ingeniero explicó que la entrega instantánea de torque de los motores eléctricos elimina la necesidad de transmisiones con múltiples marchas, volviendo obsoletos tanto los sistemas de combustión como las cajas manuales. Como ejemplo, citó al Ioniq 5 N, un modelo que —según él— redefine el placer de conducción.

“Si lo que quieres es ir rápido, no hay nada mejor que un eléctrico. No entiendo esa nostalgia”, sentenció Johnson.

Fin de una era para las transmisiones manuales

Johnson no atribuye únicamente el declive de la transmisión manual al avance tecnológico. Las bajas tasas de adopción también han jugado un rol determinante. Marcas de alto rendimiento como Ferrari y Lamborghini ya han eliminado esta opción debido a su poca demanda. En el caso de Ferrari, cuando tomó esta decisión hace casi una década, menos del 10% de sus compradores optaban por cajas manuales, lo que volvía inviable su desarrollo.

Hyundai Ioniq 5 N: el crossover deportivo eléctrico de 650 CV es el auto más “bestial” de la marca / Hyundai

Con la creciente electrificación, el interés en estas transmisiones ha disminuido aún más. Sin embargo, algunas marcas buscan mantener vivo el espíritu de conducción tradicional a través de innovaciones digitales. Hyundai, por ejemplo, ha implementado un software denominado N e-shift, que simula la sensación de una transmisión de varias marchas, incluyendo vibraciones y sonidos que enriquecen la experiencia sensorial del conductor. Esta tecnología debutó en el Ioniq 5 N y se perfeccionará en el próximo Ioniq 6 N.

Según Johnson, este tipo de retroalimentación ayuda al conductor a interpretar mejor el comportamiento del vehículo, especialmente a la hora de percibir la velocidad.

¿Un adiós definitivo?

Aunque todo parece indicar que las transmisiones manuales tienden a desaparecer, aún queda espacio para los puristas. Algunos fabricantes especializados podrían seguir apostando por ellas, mientras que los aficionados podrán recurrir a modelos clásicos para preservar esa experiencia analógica.

Incluso frente al avance de lo digital, existe una corriente que defiende la interacción física en los autos. Prueba de ello es Ferrari, que decidió recuperar botones táctiles tradicionales en el volante de su nuevo modelo Amalfi, en reemplazo del Roma, como respuesta a las demandas de quienes aún valoran una conexión más tangible con el vehículo.