La marca alemana presenta en el Perú la renovada imagen de uno de sus modelos más emblemáticos, el Audi A4. Con cinco generaciones en 26 años, el Audi A4 representa como ningún otro modelo a la firma de los cuatro aros, y este año llega con varios cambios significativos.

Este facelift llega al Perú en versiones Corporate, Progressive y Advanced. Todas con motor 2.0 TFSI de dos potencias diferentes: 150 HP / 270 Nm de torque en las dos primeras versiones y 190 HP / 320 Nm de torque en la más equipada. Además, estos motores traen tecnología Mild Hybrid, que permiten incorporar funciones híbridas y junto con el sistema start/stop, logran convertir al nuevo Audi A4 en un modelo más eficiente.

En el diseño exterior, luce ahora más dinámico gracias a una serie de detalles deportivos. La parrilla singleframe, por ejemplo, es más ancha y más baja, lo que le da un look más robusto e imponente. Algo que llama la atención son las líneas horizontales que enfatizan la anchura en la parte frontal y la trasera, y en la vista lateral captan la atención los rasgos musculosos entre los pasos de rueda y la línea de cintura, que forman contornos sólidos por encima de las llantas, haciendo visible la genética quattro del auto.

A la vez, destacar sus nuevos aros de 18′' para las tres versiones, lo que le da un aspecto más deportivo. Podemos resaltar el cambio en el diseño de los faros full LED, que permite una iluminación de carretera similar a la luz de día, brindando más seguridad y confort. Asimismo, ofrecen animaciones dinámicas de luz segmentada, coming/leaving home y de bloqueo y desbloqueo.

En el interior del vehículo, las líneas horizontales también dominan la escena. En la parte alta de la consola central, ligeramente orientada hacia el conductor, figura la gran pantalla de 10.1″ del MMI touch, 3.1″ más grande que la versión anterior, dándole mayor protagonismo como elemento principal del nuevo sistema operacional. En esta, podrás hacer uso del Audi Smartphone Interface, que te permitirá sincronizar con Apple CarPlay o Android Auto para escuchar tu música con sonido en alta definición.

También encontramos en la versión Progressive y Advanced, el climatizador de tres zonas, las inserciones en aluminio elipse plata y el nuevo Audi virtual cockpit plus, un panel de instrumento de 12,3″ con resolución Full HD de diseño variable según el modo de manejo. En adición, desde el volante multifunción plus puedes controlar una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción como Audi Drive Select, control de voz, Parking aid plus, entre otros.

Por otro lado, el nuevo Audi A4 viene con control de presión de neumáticos, monitoreo del cinturón de seguridad y los airbags integrales para conductor y acompañante, laterales, delanteros y sistema de airbags para la cabeza. A su vez, para tener un mejor control en situaciones de emergencia, cuenta con el control electrónico de estabilidad, el sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado, los frenos de disco en las cuatro ruedas con los delanteros autoventilados y con indicador de desgaste de frenos delanteros.

Las tres versiones ya se encuentran disponibles en los showrooms de Lima y Arequipa a un precio especial de US$38,700 en la versión Corporate, US$ 42,990 en la Progressive y US$ 47,990 en la Advanced. Cuentan con una amplia variedad de colores disponibles como Negro Mythos, Plata Florett, Blanco Glaciar, Gris Manhattan, Azul Navarra, Rojo Tango y el exclusivo Gris Terra.

