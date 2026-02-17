¿Qué tan útiles son las asistencias de seguridad ADAS?: China inaugura un centro para evaluar sus alcances y limitaciones

La evolución de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) ha impulsado nuevas exigencias en materia de validación tecnológica, y China ha dado un paso en esa dirección con la puesta en marcha de un laboratorio capaz de recrear condiciones de tráfico y clima realistas para probar vehículos inteligentes. La instalación, ubicada en Chongqing, se perfila como una plataforma orientada a fortalecer la seguridad y el desarrollo industrial en el ámbito de la movilidad conectada.

El centro, que abarca más de 5.000 metros cuadrados, permite ensayar automóviles completos en escenarios que integran simultáneamente movimiento del vehículo, flujo de tráfico dinámico y variables climáticas como lluvia, niebla o cambios de iluminación. Este enfoque busca ofrecer un sistema de verificación más cercano a situaciones reales, superando la fragmentación habitual de pruebas separadas en entornos controlados.

Desarrollado por el instituto CMVR, el laboratorio fue inaugurado en febrero y ya ha recibido a fabricantes como primeros usuarios para evaluar el comportamiento de sus tecnologías de conducción asistida. Entre sus capacidades se incluye la simulación continua de visibilidad, desde diez metros hasta un kilómetro, y la recreación de trayectorias de peatones u otros actores del tránsito, incluso con apariciones inesperadas desde puntos ciegos.

La infraestructura también incorpora un sistema de arrastre inteligente que permite ensayos a velocidades de hasta 130 km/h, por encima del estándar habitual de la industria, y ajusta en tiempo real parámetros meteorológicos para reproducir transiciones ambientales complejas. Estas características posibilitan validar de forma integral la seguridad y el desempeño de vehículos antes de su producción masiva.

La primera prueba se desarrolló con el sedán eléctrico Changan Nevo A06. (Foto: CMVR) / CMVR

El surgimiento de este tipo de instalaciones responde a la creciente relevancia de los ADAS en el ecosistema automotriz. Evaluaciones independientes realizadas en el país han evidenciado brechas de desempeño entre sistemas y la necesidad de pruebas más exigentes, con experimentos que simulan escenarios de riesgo real, desde cambios de carril abruptos hasta peatones imprevistos, y donde ningún modelo ha logrado superar todas las situaciones planteadas.

En este contexto, el nuevo laboratorio apunta a consolidar estándares técnicos y respaldar la expansión del sector de vehículos inteligentes en China, considerada una industria estratégica para el desarrollo tecnológico nacional. Su implementación refleja la tendencia global hacia procesos de validación cada vez más complejos, en los que la seguridad se evalúa tanto por la resistencia del vehículo como por su capacidad de anticipar y evitar incidentes en entornos variables y realistas.