Durante las fiestas de fin de año y el inicio del verano, miles de peruanos optan por viajar por carretera para visitar a sus familias, descansar o aprovechar los feriados largos. Este aumento en el flujo vehicular eleva también los riesgos en la ruta. De acuerdo con el primer boletín semestral 2025 del Observatorio de Seguridad Vial, el 15,2 % de los accidentes de tránsito ocurren en carreteras y el 6,9 % en autopistas, lo que refuerza la urgencia de preparar correctamente el vehículo antes de salir.

Ante ello, Edgar Lozada Zapata, docente de la carrera de Mecánica Automotriz de la Escuela de Educación Superior Cibertec, señala que la revisión previa es determinante. “Las condiciones de la vía pueden variar, pero el estado del vehículo depende directamente del conductor. Una verificación mínima puede evitar fallas mecánicas que pongan en riesgo a todos los ocupantes”, advierte.

En ese sentido, comparte las cinco revisiones esenciales antes de cualquier viaje por carretera:

Niveles de fluidos: comprueba el aceite, el refrigerante y el líquido de frenos. Si algún fluido está bajo, muy oscuro o con mal olor, es mejor completarlo o cambiarlo. Esto evita sobrecalentamientos, pérdida de frenado y daños costosos

comprueba el aceite, el refrigerante y el líquido de frenos. Si algún fluido está bajo, muy oscuro o con mal olor, es mejor completarlo o cambiarlo. Esto evita sobrecalentamientos, pérdida de frenado y daños costosos Estado y presión de las llantas: revisa que no tengan cortes, bultos o desgaste irregular. La presión debe ajustarse según la recomendación del fabricante, especialmente si viajarás con equipaje o más pasajeros de lo habitual.

revisa que no tengan cortes, bultos o desgaste irregular. La presión debe ajustarse según la recomendación del fabricante, especialmente si viajarás con equipaje o más pasajeros de lo habitual. Frenos y suspensión: un frenado con ruidos, vibraciones o desvíos indica problemas. La suspensión -amortiguadores y partes de soporte- también debe estar en buen estado para asegurar estabilidad en curvas y pistas largas.

un frenado con ruidos, vibraciones o desvíos indica problemas. La suspensión -amortiguadores y partes de soporte- también debe estar en buen estado para asegurar estabilidad en curvas y pistas largas. Luces y batería: verifica que todas las luces funcionen sin fallas: altas, bajas, direccionales, neblineros y las de emergencia. En la batería, asegúrate de que esté firme, sin corrosión visible y con carga suficiente para un encendido confiable.

verifica que todas las luces funcionen sin fallas: altas, bajas, direccionales, neblineros y las de emergencia. En la batería, asegúrate de que esté firme, sin corrosión visible y con carga suficiente para un encendido confiable. Documentos y kit de emergencia: lleva el SOAT y la revisión técnica al día, además de triángulos, botiquín, linterna, extintor operativo, llave de ruedas, gato y una llanta de repuesto en buenas condiciones. Además, revisa que sepas usar cada elemento.

Lozada Zapata destaca que una revisión profesional siempre es recomendable, incluso si el vehículo parece estar en buen estado. “Muchos desperfectos no son evidentes para el conductor. Una inspección previa puede reducir considerablemente el riesgo de fallas mecánicas durante el viaje. Incluso con un auto en óptimas condiciones, manejar descansado, sin distracciones y respetando los límites sigue siendo lo más importante. La revisión es el primer paso; la conducción responsable es lo que completa el viaje seguro”, concluye.