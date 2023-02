Después de avanzar pesadamente por un estacionamiento de grava como un gran toro azul, uno de los prototipos de camiones autónomos de Aurora Innovation Inc. dio un amplio giro a la derecha hacia una calle lateral cerca de Dallas. El volante giró entre las manos entrecruzadas de su operador humano, cuyo toque puede que no sea necesario por mucho más tiempo.

Apropiadamente para Texas, estos Peterbilt están adornados con una pantalla de sensor sobre el parabrisas que se parece mucho a un par de cuernos largos. Este fue el comienzo de un viaje de 28 millas (45 km) arriba y abajo de la Interestatal 45 hacia Houston en un camión con una computadora en lugar de cerebro y cámaras, sensores de radar y lidar en lugar de ojos, capturando objetos a más de 400 metros (437 yardas) en todas las direcciones.

Hay mucho en juego para pruebas de conducción como esta para el futuro del transporte de mercancías. Si Aurora y otras empresas emergentes de conducción autónoma, incluida Waymo de Alphabet Inc., pueden convencer a los clientes y al público de que los camiones grandes se pueden automatizar de manera segura, las posibles ganancias en eficiencia serán enormes. La tecnología ayudaría a aliviar una escasez de conductores sin precedentes, especialmente para viajes largos que mantienen a los camioneros fuera de casa durante semanas. Más importante aún, las plataformas grandes de US$150.000 que transportan carga podrán rodar las 24 horas del día, lo que aumentará drásticamente su utilización.

Aurora diseñó y configuró el hardware y el software que utilizará para lanzar un servicio hacia fines del próximo año en el que aproximadamente 20 camiones circularán por las carreteras sin un ser humano a bordo. “Ahora estamos en la fase en la que estamos haciendo los refinamientos finales y la validación de todo el sistema”, dijo Sterling Anderson, cofundador y director de productos de la compañía, en una entrevista al sur de Dallas.

Camiones Aurora.Fotógrafo: Thomas Black/Bloomberg / Thomas Black/Bloomberg

Aurora está comenzando en el estado de Lone Star por varias razones. Texas es el mercado de carga de camiones más grande de EE. UU. y tiene tramos de autopista largos, a veces muy aburridos. Su red de carreteras interestatales cuenta con casi un tercio más de millas que California, que ocupa el segundo lugar.

Texas también tiene algunas peculiaridades que están ayudando a enseñar al sistema de Aurora cómo lidiar con escenarios inesperados. Uno es la construcción y reparación incesante de caminos, lo que resulta en 3.100 sitios de construcción en todo el estado, incluidos unos 40 en la ruta de Aurora entre Fort Worth y El Paso, dijo Anderson. También está el giro en U de Texas, los giros en forma de herradura en los pasos subterráneos debajo de las principales autopistas en ciudades y áreas rurales por igual.

“Cualquier cambio de sentido en Texas va a ser una situación ligeramente diferente debido a quién está a tu alrededor y qué está haciendo”, dijo Anderson, exjefe de Autopilot de Tesla Inc. “También es complicado para los humanos”.

Los sensores y el software de Aurora tardaron alrededor de un mes en dominar el giro en U de Texas, que permite a los vehículos cambiar de rumbo en una carretera sin chocar con un semáforo. La maniobra requiere que el camión autónomo ceda el paso al tráfico que viene desde múltiples lados y parte del aprendizaje metódico que hace la computadora de Aurora con cada prueba.

Hasta ahora, está funcionando. Los operadores humanos que se sientan con las manos preparadas para agarrar el volante no tienen que desconectar de manera preventiva el sistema de conducción autónoma con tanta frecuencia en situaciones para las que aún no han sido capacitados. La capacidad de navegar a través de sitios de construcción ha mejorado dramáticamente, dijo Anderson. Aurora, cuyo otro cofundador, Chris Urmson, dirigió el programa de autoconducción de Google, se negó a ofrecer métricas detalladas. A diferencia de California, Texas no exige que las empresas informen públicamente la cantidad de veces que sus conductores de prueba humanos desconectan los sistemas de conducción autónoma que están probando en las carreteras.

Los ahorros potenciales derivados de la comercialización de esta tecnología han atraído a clientes como FedEx Corp. y el camionero Werner Enterprises Inc. Los principales inversores de Aurora incluyen a Toyota Motor Corp. , Amazon.com Inc. y Uber Technologies Inc. , que vendió su negocio sin conductor a Aurora en 2020.

La seguridad será primordial para el éxito de Aurora. Aunque hay más de 4.500 accidentes fatales que involucran camiones y autobuses grandes cada año en los EE. UU., la mayoría causados por errores humanos, cualquier incidente de este tipo con un vehículo sin conductor sería un gran revés para la tecnología autónoma. En 2018, un prototipo de vehículo autónomo de Uber golpeó y mató a un peatón en Tempe, Arizona. La empresa suspendió las pruebas en carretera durante meses y fue reprendida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

A pesar de todo el riesgo, las ganancias de productividad del movimiento seguro de mercancías con camiones autónomos repercutirían en toda la industria naviera. La tecnología desencadenaría una “transformación completa del panorama logístico”, dijo Steve Viscelli, sociólogo de la Universidad de Pensilvania que estudia los mercados laborales y de camiones y forma parte del consejo asesor de Aurora.