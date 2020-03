Todo estaba listo para iniciar la temporada 2020 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Sin embargo, la amenaza latente del COVID-19 y el contagio de un miembro del equipo McLaren obligaron a cancelar la primera cita deportiva.

En el marco de una coyuntura poco alentadora para la máxima división del automovilismo, recordamos cuáles son los principales cambios que se han implantado para el inicio de esta temporada en la Fórmula 1.

1. Gran Premio de Holanda. La fama alcanzada por Max Verstappen y sus grandes actuaciones han motivado el regreso de la Fórmula 1 a territorio holandés luego de 35 años. El escenario elegido para disputar el Gran Premio será el circuito de Zandvoort.

2. Un MGU-K extra. Antes de la cancelación del GP de China, todo estaba planificado para disputarse 22 carreras a lo largo de la temporada. Frente a ello, el Consejo Mundial de Motor de la FIA había anunciado que los equipos contarían con una unidad de MGU-K extra, convirtiéndose así en 3 componentes disponibles para todo el 2020.

3. No más secretos. La privacidad y el misterio resultan primordiales para los equipos al iniciar una nueva temporada de la Fórmula 1. Sin embargo, esto ha llegado a su fin. La FIA ha prohibido a las escuderías a ocultar los detalles de sus monoplazas o taparlos en los paddock, boxes, pitlane o parrilla.

4. El retorno de la bandera a cuadros. Luego de la confusión generada por la modelo Winnie Harlow cuando agitó la bandera a cuadros antes de culminar la carrera en el Gran Premio de Canadá del 2018, la FIA decidió reemplazar el tradicional anuncio de ‘finalizar carrera’ por unos paneles con luces. Sin embargo, el nuevo método causó una confusión en el Gran Premio de Japón del 2019. Por ello, la organización ha decidido volver a apostar por las banderas a cuadros.

5. Vietnam entra a la Fórmula 1. Para esta temporada se ha programado el estreno del trazado de Hanoi, en Vietnam. Se trata de un circuito urbano que goza de 23 curvas y que ha generado gran interés entre los pilotos de los distintos equipos.

6. Alemania queda atrás. El Gran Premio de Alemania se ha venido disputando de manera intermitente desde 1951. Sin embargo, para esta temporada no se ha considerado el territorio germano como uno de los escenarios para disputar la Fórmula 1.

7. El debut de AlphaTauri. Toro Rosso, el segundo equipo de Red Bull, ha decidido cambiar de nombre para esta temporada de la Fórmula 1. AlphaTauri hace referencia a una estrella de la constelación de Tauro, y hoy se ha convertido en una marca de ropa de la compañía.

8. Cambio de pesaje. Los pilotos que no hagan una pausa para pasar por el pesaje ya no serán sancionados para este temporada. Recordemos que en el 2019 quienes no lo hacían recibían una sanción que consistía en salir del fondo de la parrilla para el día domingo.

9. Cascos ilimitados. Hace algún tiempo se implementó una medida que restringía la constante actualización en el diseño de los cascos de los pilotos. La norma que, salvo un cambio elegido por el piloto, el casco debía presentar la misma decoración para todos los eventos del campeonato. Para esta temporada, el Consejo Mundial de la FIA ha establecido que ya no habrá más restricciones.

10. Mayor peso para monoplazas. Para la temporada 2020 de la Fórmula 1 estuvo estipulado que los monoplazas deberían pesar 745 kg. Sin embargo, una medida de la FIA obligó a los equipos a aumentar un segundo medido de flujo de combustible, el cual aumenta el peso en 1 kg. Finalmente, el Consejo Mundial del Motor aprobó la medida y ahora se disputará con un peso máximo de 746 kg.

