“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llega finalmente al streaming. Tras su exitoso paso por las salas del cine del mundo la secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch aterrizará esta semana en Disney+ para que puedas verla nuevamente o si aún no tuviste la oportunidad de hacerlo, la disfrutes por primera vez.

“Las cosas se van a salir de control 🤯#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 22 de junio en #DisneyPlus”, fue el mensaje que compartió la plataforma se streaming hace unos días para hacer el anuncio. Los comentarios que celebraban la llegada de la última película de Marvel no tardaron en llegar.

Cabe destacar que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llega a Disney+ 45 días después de su estreno en cines, a diferencia de otras producciones como “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” y “Eternals” que llegaron a la plataforma dos meses después de su lanzamiento en salas.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es uno de los mejores estrenos en cine de 2022. Hasta el momento, la cinta lleva recaudada US$ 942,483,660 alrededor del mundo.

