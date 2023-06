Incluso el poderoso Thor no es inmune a las críticas, y el actor Chris Hemsworth ha abierto su corazón sobre la última entrega de Marvel Studios, “Thor Love and Thunder”. En una reciente entrevista con la revista GQ, Hemsworth admitió que la película no cumplió con las expectativas y reveló sorprendentes detalles sobre su experiencia, incluyendo cómo incluso los amigos de su hijo se burlaron de ella.

Hemsworth se sinceró al explicar que no anticiparon el impacto negativo que tuvo la película, tanto desde el proceso de rodaje como en su recepción. “Era un montón de niños de ocho años criticando mi película”, compartió Hemsworth. “Creo que nos excedimos con el humor, la acción estuvo bien, pero los efectos especiales no eran tan buenos. Me reí y sentí una especie de vergüenza ajena al mismo tiempo. Nos divertimos demasiado. Se volvió demasiado extravagante. Cuando estás en el centro de atención, en medio de todo, pierdes la perspectiva. Disfruté del proceso, fue un viaje increíble, pero no sabíamos cómo la gente iba a responder”.

Las revelaciones de Hemsworth muestran su autocrítica y su capacidad para reflexionar sobre el resultado de la película. Aunque “Thor Love and Thunder” fue aclamada por muchos fans de Marvel, el actor reconoce que algunos aspectos no funcionaron como esperaban.

La franquicia de Thor ha experimentado una evolución significativa a lo largo de las películas, pasando de un enfoque más serio a un tono más cómico y extravagante. La intención era brindar diversión y entretenimiento a los espectadores, pero parece que, en esta ocasión, el equilibrio no se alcanzó por completo.

A pesar de las críticas, “Thor Love and Thunder” continúa siendo una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel, y los fans esperan ansiosos ver a Hemsworth retomar su icónico papel junto a un elenco estelar que incluye a Natalie Portman y Tessa Thompson.

La honestidad de Hemsworth sobre su experiencia en “Thor Love and Thunder” demuestra su compromiso con su trabajo y su disposición a aprender de cada proyecto. Aunque los comentarios negativos puedan ser desalentadores, es evidente que el actor sigue comprometido con el papel de Thor y continuará buscando llevar a cabo interpretaciones memorables en futuras películas de Marvel.