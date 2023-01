Todos sabemos que el físico de Hugh Jackman no se logra de la noche a la mañana, más si es que debe estar en capacidad de interpretar a Wolverine, uno de los superhéroes más queridos y fuertes en la historia de Marvel. Tras confirmarse su participación en “Deadpool 3″, junto a su fiel amigo Ryan Reynolds, el actor ha debido retomar su anterior rutina para volver a ponerse en forma.

Aunque el actor ha seguido trabajando en papeles que requieren mucha energía, como en el musical “The Greatest Showman”, para volver a ponerse el manto que había dejado atrás en “Logan”, el reto físico ha sido duro.

¿Cuánto tiempo le tomará a Hugh Jackman volver a recuperar el físico y a estar en forma para “Deadpool 3″? La respuesta la dio él mismo.

“He aprendido que no puedes apresurarte. He aprendido que lleva tiempo. Tenemos seis meses desde que termino “Broadway’s The Music Man’ hasta que comience a filmar. No estoy haciendo ningún otro trabajo. Voy a estar con mi familia y entrenar. Ese va a ser mi trabajo durante seis meses”, contó Jackman a la revista “People”.

¿Cuándo se estrenará “Deapool 3″?

La tercera entrega de la saga de “Deadpool” está planeada para estrenarse este 8 de noviembre de 2024, siendo partícipe de la denominada “Fase 6″ del Universo Cinematográfico de Marvel.