BTS anunció en junio que se tomará un mes para iniciar proyectos individuales, pero eso no quiere decir que no se vienen sorpresas con el grupo. El imperio del entretenimiento The Walt Disney Company anunció esta semana el fichaje de las estrellas del pop para protagonizar varios formatos, algunos de ellos en streaming.

Como parte del acuerdo, la plataforma Disney+ estrenará el año que viene “BTS Monuments: Beyond The Star”, una serie que, mediante entrevistas e imágenes de archivo, permitirá conocer la trayectoria del grupo en los últimos nueve años, desde su origen hasta su confirmación como un fenómeno global sin precedentes.

Además, Disney también presentará la cinta “BTS: Permission To Dance On Stage”, sobre los cuatro conciertos seguidos que dieron a finales de 2021 el SoFi Stadium de Los Ángeles, con los que vendieron más de 214.000 entradas y firmaron la gira más taquillera de la última década.

Finalmente, V, uno de los integrantes de BTS, estrenará en solitario un programa de viajes junto a otras estrellas de su país como Seo-jun Park, Woo-shik Choi, Hyung-sik Park y Peakboy.

¿Cuándo llega BTS a Disney+?

La compañía no ha publicado las fechas concretas de los estrenos ni los detalles económicos del acuerdo, que ha descrito como una colaboración “ambiciosa” con talento de primer nivel para audiencias de “todo el mundo”.

Hace un mes, los miembros de BTS tuvieron que desmentir que fueran a separarse después de que anunciaran en un video que iban a centrarse en proyectos individuales y aparcar sus actividades como conjunto.

Lo confuso del mensaje inicial obligó a la empresa que creó y aún representa al conjunto musical, Hybe, a publicar un comunicado que aseguraba que “BTS no se están tomando un descanso” y “sus integrantes se centrarán en sus proyectos personales”.

Jin, de BTS, sería el primero en cumplir con su servicio militar. (Foto: Instagram)

La noticia llevó a que la empresa tocara su mínimo histórico en bolsa, tras lo que tuvo que enviar correos electrónicos a sus empleados explicando que el grupo no se iba a separar.

Muchos creen que los siete miembros de BTS pueden aprovechar este futuro lapso más centrado en sus proyectos personales para cumplir con el servicio militar, que dura entre 18 y 21 meses y es obligatorio para todos los varones hábiles surcoreanos.

Jin, es el miembro de más edad del grupo, tiene de plazo para presentarse a filas como tarde el próximo diciembre, mes en el que cumple 30.

