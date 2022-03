Conforme a los criterios de Saber más

El actor mexicano Iván Amozurrutia lleva alrededor de ocho años en carrera hacia el estrellato. Aunque viene de una familia de artistas, como su hermano Diego, también conocido en la televisión mexicana, sus méritos se los lleva a título personal por ser en su trabajo muy “juicioso”. Pronto Netflix estrenará una nueva telenovela, “Donde hubo fuego”, que el joven artista protagoniza junto a Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo. En una entrevista con Saltar Intro vía Instagram, el performer da pistas de su participación en este contenido que estrenaría en finales de año.

“Fuego, va a haber mucho de eso. La novela trata de lo que sucede dentro y fuera de una estación de bomberos. Hay mucha acción, misterio, amor y pasión. Estamos acompañados de un increíble elenco, donde está Itatí Cantoral, Eduardo Capetillo, Esmeralda Pimentel, mi novia Jimena Villanueva, Polo Morín, Plutarco Haza, la lista es enorme. Para mí, fue un honor, un placer, puro aprendizaje en este proyecto, y estoy muy contento con la oportunidad que me dieron los de Netflix para contar esta historia que, además, fue escrita por el Chascas”, dice Amozurrutia a Saltar Intro.

“Chascas” o José Ignacio Valenzuela es uno de los guionistas mexicanos más conocidos en la industria audiovisual latina. El año pasado, su producción, “¿Quién mató a Sara?”, se convirtió en la serie en idioma extranjero más popular de Netflix en Estados Unidos y estuvo en tendencia de la plataforma por varias semanas en Latam, según la página oficial de la compañía. Amozurrutia habló de la oportunidad que le dio el showrunner de “Donde hubo fuego” cuando lo seleccionó en el casting, que se trató de un monólogo.

“Se llamaba de otra manera el proyecto. No sabíamos mucho, pero dije con un amigo, bueno, lo voy a mandar. La verdad que no fue tanto tiempo, como una semana después, que me dijeron que había quedado. Además, fue un rol protagónico que no iba a dejar y que obviamente quería echarle todas las ganas. Y cuando tuve la reunión con el Chascas, me felicitó y dijo que lo había hecho muy bien, le había gustado mucho. Que el escritor de la historia te lo diga también es algo muy bonito”, cuenta Amozurrutia.

Amozurrutia comentó que tuvo más cantidad de escenas junto a Itatí Cantoral que con Eduardo Capetillo. Según dijo, actuar con la actriz de “María, la del barrio” y otras icónicas producciones mexicanas, fue “muy grato”. Cuando ella llegaba al set de rodaje, el joven actor compartía la energía que proyectaba al equipo y a su co-protagónico. También afirmó que “es muy dedicada en su trabajo, pero también se sabe divertir”.

El joven artista viene de la televisión, pero ya se está adentrando en el mundo del streaming. Ha participado en telenovelas de Televisa, “Enamorándome de Ramón” (Televisa), “La jefa del campeón” (Televisa), “Médicos Línea de Vida” (Televisa). Y quienes son fanáticos de contenidos mexicanos en Netflix, seguramente también lo reconocen por sus papeles de reparto en “La Venganza de las Juanas” y “Oscuro Deseo”.

Además de actor es influencer. Maneja una cuenta personal en Instagram de 92 mil seguidores, que toma como un “negocio”, donde las marcas lo convocan. Mucho del contenido son fotografías junto a su novia, Ana Jimena Villanueva, a quien Amozurrutia le dio crédito por apoyarlo en los castings y darle sus opiniones sobre su desempeño. Ambos tienen planes de viajar a Perú para generar contenido de aventura.

“Creo que estas redes sociales sirven mucho para comunicar cosas que te pasen, opiniones que tengas, o compartir cosas. Por ejemplo, que Jimena está aprendiendo piano, yo guitarra, cosillas que nos gusta hacer. En general, la única que manejamos es Instagram, que es cañón, porque es parte de un negocio, es una imagen, algo que te puede conectar con marcas y trabajo como actor también. No te digo que le entro a todo, porque hay redes sociales que no me gustan, que simplemente no ‘matcheo’ con eso, por ejemplo, Tik Tok, porque hay algo que no me conecta ahí”, asegura Amozurrutia.

