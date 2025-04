La historia de Carrie Bradshaw y sus amigas continúa con la secuela de “Sex and the City”. La tercera temporada de “And Just Like That…”, producida por Max y Darren Star, ya tiene fecha de estreno y un tráiler que promete más drama, amores complicados y situaciones inesperadas para las protagonistas.

Fue un inminente retorno de la serie, cuando Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de la icónica serie de los 2000, se volvieron a juntar para pensar cómo continuarían las vidas de las mejores amigas, tras sus matrimonios e conflictos amorosos. La primera temporada se estrenó en 2022 y la segunda en 2023.

Además, Kim Cattrall decidió no retornar a la secuela de “Sex and the City”, solamente en un episodio del final de temporada por unos segundos. En cambio, los creadores sumaron personajes, como Nya (Karen Pittman) y Seema (Sarita Choudhury), quienes ahora integran el grupo de las mejores amigas de Nueva York.

Trailer oficial de “And Just Like That”, Temporada 3

El nuevo adelanto confirma que John Corbett regresa como Aidan, el eterno amor intermitente de Carrie (Parker). Sin embargo, las cosas no serán sencillas. “Es complicado”, admite Carrie en el tráiler. A pesar de los obstáculos, la pareja comparte un desayuno familiar con sus hijos, dando a entender que podrían intentar una relación más estable.

El tráiler lanzado por Max combina el tono íntimo y cómico que caracteriza a la serie. Carrie (Parker) enfrenta una plaga de ratas en su nuevo y lujoso departamento. Como mencionamos, tras la muerte de Mr. Big, ella está lista para reencontrarse con Aidan (John Corbett). Mientras tanto, Charlotte (Davis) experimenta nuevas etapas en la vida de su hija. Además de otros detalles que pronto se conocerán, las mejores amigas siguen reinventándose en la secuela.

Fecha de estreno y el regreso de Aidan

Las mejores amigas de “And Just Like That…" vuelven a Manhattan desde el 29 de mayo por la plataforma Max. Esta temporada no solo explora los enredos románticos de Carrie, sino también las nuevas dinámicas de Miranda (Nixon), quien parece estar enamorada de un contacto laboral.

Mira el nuevo arte de la serie “And Just Like That 3″:

Poster de "And Just Like That".

“And Just Like That”: ¿En qué quedó la segunda temporada?

"And Just Like That", la secuela de "Sex and the City".

En el final de la segunda entrega, Carrie y Aidan se encontraban en un momento de quiebre. Él, ahora divorciado y padre de tres hijos en Virginia, enfrentaba la culpa tras un accidente en el que su hijo menor, Wyatt, manejó su camioneta bajo los efectos del alcohol y las drogas. Esto llevó a Aidan a priorizar a su familia, alejándose de Carrie, sin saber que ella había comprado una casa para compartir con él y sus hijos.

El distanciamiento fue inevitable, aunque todo apunta a que la llama no se ha apagado. El tráiler muestra la tensión y cercanía entre ambos, dejando claro que el pasado sigue presente y que hay espacio para una posible reconciliación, o nuevos conflictos.

La tercera temporada se perfila como una nueva oportunidad para que Carrie, Miranda, Charlotte y compañía exploren los enredos de la adultez con la irreverencia y sensibilidad que las convirtió en íconos televisivos.